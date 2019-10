Alcaldesa de Penonomé expulsa de su despacho a empresario que exigía celeridad de trámite

Cansado de las "evasivas" por parte de las autoridades municipales, un empresario coclesano acudió este viernes 18 de octubre −tal como lo hizo toda la semana− a estas instalaciones para buscar respuestas a sus solicitudes.

En esta ocasión, el empresario hasta se arrodilló ante la alcaldesa de Penonomé, Paula González, con el fin de pedirle que, de una vez por todas, le firmara los permisos para la realización de unas actividades festivas. Sin embargo, la alcaldesa González, al ver la acción del empresario, ordenó su detención inmediata.

Se trata de Alberto Mendoza, dueño de un jardín de baile ubicado en el corregimiento de Río Grande, quien dijo que, durante cinco días, ha acudido a la Alcaldía de Penonomé en busca de respuestas a una petición que hizo hace varias semanas atrás, pero "la alcaldesa no le daba explicación alguna".

A raíz de esta falta de atención, este viernes "me arrodillé y le dije: 'señora alcaldesa, por favor firme mis permisos, usted sabe que yo vivo de esto'. Me miró, hizo un gesto y me dijo: 'te voy a mandar a arrestar", contó Mendoza.

Pasaron pocos minutos cuando llegaron los agentes policiales, lo sacaron "arrastrado" del lugar y se lo llevaron a la estación.

De la estación policial tuvo que ser trasladado al cuarto de urgencias del hospital Aquilino Tejeira, debido a que es un paciente que sufre de hipertensión y diabetes.

Luego de ser revisado por los médicos y, gracias a la intervención de sus abogados, Mendoza fue puesto en libertad.

Tras este incidente, varios empresarios denunciaron que se encuentran en la misma situación que Mendoza. Relataron que desde hace semanas han presentado sus solicitudes y no han tenido respuesta alguna.

Este medio intentó conocer la versión de la alcaldesa de Penonomé, pero no atendió las llamadas telefónicas.