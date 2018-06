Docentes mantienen paralizadas las clases en el colegio José Daniel Crespo

Docentes del colegio José Daniel Crespo (JDC), de Chitré, en la provincia de Herrera, mantienen paralizadas las labores este lunes 18 de junio, ante la falta de respuesta de las autoridades educativas.

Esto, luego de que el pasado jueves 14 de junio, los profesores de esta institución educativa, que acoge a unos 2 mil 400 estudiantes, decidieron decretar un paro para reclamar la demolición y construcción de un nuevo gimnasio, de la cafetería y de aulas, obras para las cuales ya se había destinado una partida superior a los 7 millones de dólares.

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá capítulo del JDC, Arnulfo Montilla, manifestó que "no hemos recibido ningún tipo de acercamiento de la altas autoridades educativas".

Añadió que si no han recibido respuesta a su solicitud no tiene lógica regresar a las aulas de clases, porque los afectados con la falta de gimnasio son los "propios estudiantes", quienes se ven obligados a salir de los predios escolares a canchas deportivas dentro de la comunidad, las cuales no siempre están disponibles para ser utilizadas.

Montilla indicó que para este lunes se reunirán en consejo de profesores para analizar la situación y definir qué tipo de acciones se seguirán tomando para que se les escuchen sus peticiones.