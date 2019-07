Impulsarán reformas a Ley '120 a los 65'

Mejorar el contenido de la ley que creó el programa especial de transferencia económica, a los adultos mayores, denominada "120 a los 65", es la propuesta que presentará el diputado del circuito 2-4 de Aguadulce, Bernardino González, al pleno de la Asamblea Nacional.

Explicó que en este sector de la sociedad panameña existe la inconformidad con este beneficio, ya que muchas veces, los beneficiados tienen que traspasar sus casas a un familiar, venderlas o hipotecarlas por el hecho de poder contar con ese recurso, perdiendo este bien.

Por otro lado mencionó, que estos adultos mayores que trabajaron en actividades que por una u otra razón no les permitió cotizar, no reciben el beneficio de la asistencia médica y que cuando cuenta con el recurso lo usan, en su mayor parte, para pagar medicamentos, exámenes médicos, resonancias magnéticas y hospitalizaciones, porque "esta ley no abarca a tener la asistencia social".

“El proyecto 120 a los 70 fue impulsada por Ricardo Martienlli, bajo su administración, que fue mejorada por el proyecto 120 a los 65 durante en el gobierno de Juan Carlos Varela, y consideramos que existen trabas burocráticas que afectan a los beneficiados y del cual pretendo mejorar”, expresó.