Tránsito de la Policía Nacional espera que aseguradoras alimenten base de datos

El director nacional de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, Ismael Herrera, adelantó que se está a la espera de que las aseguradoras alimenten la base de datos para empezar a revisar la vigencia de las pólizas a través del dispositivo electrónico pele police.

Herrera, quien participó de la inauguración de la subestación de Policía Nacional de Pesé, explicó que se está en los primeros días de implementación de este proyecto que adelanta la Autoridad de Innovación Gubernamental con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

“Lo que buscamos es que exista responsabilidad social y civil cuando haya accidentes de tránsito”, aseguró Herrera.

El director nacional indicó que cuando la base de datos esté en el 98% se entrará a verificar si el sistema está funcionando de manera óptima y poder verificar a través de la plataforma las pólizas de los vehículos.

Herrera dijo que las nuevas disposiciones del tránsito han logrado disminuir las víctimas fatales por accidentes.

Adelantó que esta aplicación marcará con un semáforo verde si la póliza está vigente y roja si no lo está.

No obstante, el director de Operaciones de Tránsito insistió que, aunque a la fecha los conductores tienen que tener su póliza en su vehículo, en uno o dos meses se hará a través de la boletaría electrónica.

Insistió que quien no tenga su póliza de seguro vigente o, peor aún, no la tenga, se le remolcará su vehículo con grúa y no podrá ser retirado hasta que no presente el documento.

Herrera fue categórico al indicar que las nuevas disposiciones han logrado disminuir las víctimas fatales por accidentes de tránsito, cuyas estadísticas revelan que este año se tienen 42 víctimas fatales menos que el año pasado.

Sin embargo, dijo inquietarle la suerte de los peatones que no terminan de entender que son parte de la movilidad de un país y que tienen reglas que cumplir.

Herrera les recordó que deben circular en sentido contrario a los vehículos en horas nocturnas, así como utilizar los puentes peatonales y ropas claras, especialmente cuando se desarrollan las fiestas en distritos y provincias.

Por esta razón, dijo que se programan algunas capacitaciones con las algunas organizaciones no gubernamentales orientadas a los peatones.