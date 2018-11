Varela pide a santeños que no reciban dinero de dudosa procedencia

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dedicó este sábado parte de su discurso con motivo de los 197 años del primer grito de independencia en La Villa de Los Santos a pedirle al pueblo santeño a que alce su voz cuando vea que su pueblo no va por el camino correcto o que hay situaciones que les afectan.

“No podemos tolerar nadie que se desvíe, no importa qué tan simpático sea, no importa cuán dinero gaste, no importa cuál evento patrocine… si de los fondos se tienen sospechas que no vienen del hombre honesto del campo que trabaja la tierra, que da la cara al sol, y que suda ganándose su dinero todos los días; o el pescador honesto que se dedica a pescar y no a lo incorrecto que pasa nuestras costas. Entonces ese dinero no debe ser bien recibido en ningún pueblo, en ningún evento, en ninguna fiesta”, aseveró el mandatario.

"Aquí todo el mundo sabe lo que pasa en el pueblo y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y la única forma de hacerlo como país es eliminando cualquier práctica que lleve a la violencia, a la muerte o a conducir a los jóvenes de los pueblos por el camino equivocado, que les lleva a las cárceles o a las portadas se los periódicos”, agregó.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el pasado 7 de noviembre entrara en su fase intermedia la audiencia del proceso que se sigue a 15 personas acusadas de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en Los Santos, la cual fue desmantelada a través de la llamada operación El Gallero.

Por este caso, el alcalde de Los Santos Eudocio Pany Pérez –quien también participó en los actos oficiales de este sábado– estuvo detenido. Después de siete meses fuera de su cargo, el alcalde santeño regresó el 13 de abril a su puesto.

En el acto protocolar, efectuado en el Palacio Municipal de Los Santos, también se dirigió a los presentes la catedrática universitaria Susana Vásquez, oradora oficial de la fecha.

Luego de repasar la historia del primer grito de independencia en 1821, Vásquez aprovechó la ocasión para pedirle al Gobierno la asignación de los fondos requeridos para la construcción del edificio que albergue la Universidad Especializada de las Américas (sede de Azuero) “en su propia tierra”. “Esta región clama por mejores días”, apuntó Vásquez.