Contradicciones en inspección de derrame en zona minera

Cinco días después de haberse roto una tubería con sustancias procedentes de zona de extracción de cobre de Minera Panamá, en la provincia de Colón, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se presentó a la zona del derrame para recoger muestras de agua, confirmó a este medio Minera Panamá. Sin embargo, MiAmbiente asegura que se apersonó a la zona desde el pasado viernes 16 de julio.

El evento se registró a las 3:06 p.m. del pasado miércoles 14 de julio, informó la filial de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. Sin embargo, no fue hasta este lunes 19 que la empresa minera compartió fotos de la inspección junto con funcionarios de MiAmbiente.

“Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad (hisopados), funcionarios del Ministerio de Ambiente estuvieron haciendo un recorrido por las áreas del evento de la tubería. También hicieron muestreo de aguas, donde pudieron constatar que no existe afectación de la calidad del agua”, reportó Minera Panamá en un boletín de prensa divulgado este lunes al que acompañó de fotos y videos.

En contraste, MiAmbiente indicó que su personal estaba en el lugar del derrame desde la semana pasada, en el sitio previo de la reubicada comunidad de Nuevo Sinaí y Pifá.

“Nosotros entramos viernes y sábado a las comunidades donde pasan los ríos, para adelantar, porque sabemos de los protocolos de la minera, para corroborar más rápido”, aseguró Chiara Ramos, directora Regional de MiAmbiente en la provincia de Coclé, a cargo de la investigación, añadió que este lunes fueron de forma conjunta con personal de la mina.

Ramos aclaró que los moradores no presentaron ninguna denuncia sobre el derrame, pese a que divulgaron videos que simultáneamente compartieron con este medio. Varios de esos videos salieron de trabajadores de la mina, dijo.

El pasado sábado, La Prensa envió preguntas a MiAmbiente sobre el derrame. A través del personal de relaciones públicas, respondió con un comunicado –con fotos facilitadas por la minera– en el que se indicaba que la fuga del líquido fue con dirección a la tina de relave, pero, “por drenaje, una cantidad fue hacia un afluente de la quebrada Chicheme y los ríos Del Medio y Caimito”.

Seis horas más tarde, en otro comunicado “actualizado”, MiAmbiente detalló que el accidente se dio por la rotura de unión de soldadura de la tubería que transporta agua del proceso hacia el relave y que fue “antes de la Quebrada Chicheme, sin embargo, por drenaje, una cantidad fue hacia esta fuente”. Es decir, ya no se contaban como contaminados dos de los tres cursos fluviales mencionados en su primer comunicado.

Por su parte, la autoridad local también reportó afectación en el río Pifá, producto de la rotura de la tubería. Enrique Martínez, representante de Nueva Esperanza, explicó que “la quebrada Chicheme tiene cuatro ramas que caen directo al Río Pifá. De allí, va directo a la comunidad de Caimito y otros pobladores se afectan”.

Añadió que este lunes hubo una reunión con personal de la mina, que les dijo que “eso no era una contaminación, que eso es normal. Pero, para nosotros, eso no es normal”. Martínez se preguntó quién tendrá el estudio del derrame y cuáles eran los posibles impactos para la salud de la comunidad.

En su corregimiento se encuentran los pueblos Chicheme y Sinaí, cercanos al río Caimito y Pifá. De este último se abastecen, para consumo humano, unas 600 personas. Martínez también aseguró que no tenía información de la inspección del personal de MiAmbiente a la zona.

“Consideramos que hay una falta de transparencia en el tema de minería metálica y esta no es la excepción. Revisando el comunicado de prensa del Ministerio de Ambiente, cuando la directora regional anunció que los funcionarios se estaban desplazando al proyecto, mencionó que cumplirían los protocolos de bioseguridad de la empresa, pero en ningún momento aclaró que eso significaba que los funcionarios no podrían tener acceso al sitio contaminado forma inmediata”, se aquejó Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

Minera Panamá precisó que cumplir con el protocolo Covid toma unos 30 minutos. A juicio de Ábrego, esta situación podría afectar el resultado de las pruebas independientes, es decir, sin la intermediación de la mina, pues “se trata de la “contaminación de un río y las aguas siguen corriendo y la contaminación puede ser diluida”.

El Ciam recomendó que, además de las pruebas de agua, se hagan pruebas a las especies que pueden haber sido afectadas para evaluar si aún quedan rastros de químicos del incidente.

Este derrame también es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, conducida por la Personería de Coclesito, por posible delito contra recursos naturales.

Entre 2012 y 2019, el Ministerio de Ambiente reportó 209 incumplimientos de normativas ambientales y del plan de mitigación del proyecto minero, con afectaciones en aguas y suelos. No obstante, la mina ha dicho que buena parte de estos incumplimientos han sido subsanados.