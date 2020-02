Prohíben anuncio, venta y consumo de cigarrillo en carnaval chitreano

MEDIDA

Autoridades chitreanas advirtieron este jueves 13 de febrero que durante el carnaval no se permitirán los anuncios, venta y consumo de cigarrillos.

El alcalde de Chitré, Juan Carlos Huerta, dijo que firmaron un convenio con el Ministerio de Salud (Minsa) en el que se establecen todas estas prohibiciones amparados en la Ley 13 de 24 de enero de 2008, que prohíbe el uso de tabaco en lugares públicos y privados en todo el territorio nacional.

“Tenemos que ser respetuosos de las leyes y de los derechos de todos”, advirtió Huerta al señalar que no es posible que si no tu no eres un fumador se te obligue a ser fumador pasivo.

El alcalde de Chitré dijo que todos los estamentos de seguridad como la Policía Nacional, bomberos, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Protección Civil y la Cruz Roja serán garantes de que se cumpla lo establecido en este convenio y lo dispuesto en el decreto que regirá en el carnaval.

Añadió que esta medida incluye la prohibición del cigarrillo electrónico.

Por otro parte, el alcalde se refirió a los carnavales infantiles los cuales se realizarán desde el domingo 16 de febrero en el Parque Unión desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m..