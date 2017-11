Lev Yashin, considerado uno de los mejores guardametas de la historia, fue la inspiración para que el artista ruso Igor Gurovich lo eligiera como la figura central del póster del Mundial de Rusia 2018, un homenaje al arquero soviético conocido como la Araña Negra.

A Yashin se le recuerda por sus participaciones en las copas mundiales de 1958, 1962, 1966 y 1970 y, también por su vestimenta. El color negro de su ropa y su gorra le dieron ese toque a su personalidad, que junto a su buen juego lo convirtieron en una leyenda que ahora es inmortalizada en un póster o cartel.

La presentación del nuevo cartel se realizó en el metro de Moscú, ciudad en la que este viernes se desarrollará el sorteo, que ubicará a 32 selecciones participantes en 8 grupos.

Los carteles forman parte de la historia de los mundiales, igual que las mascotas y más recientemente las canciones. El primer póster apareció en 1930, cuando Uruguay fue sede de la cita mundialista.

Yashin aparece usando rodilleras y saltando para atajar un balón de gran tamaño, el cual simboliza la imagen de Rusia, supuestamente apreciada desde el cielo. Además, se observan unos rayos anaranjados que salen del balón, dando la impresión de la energía que tendrá el torneo. A todo esto se le suma un círculo verde, que representa las canchas de los 12 estadios que albergarán los 64 partidos de la Copa de 2018.

El homenajeado nació en Moscú el 22 de octubre de 1929 y cuando tenía 12 años su futuro se complicó al estallar la II Guerra Mundial, por lo que tuvo que laborar en una industria militar en la que jugó fútbol, así, pronto fue reclutado por el Dínamo de Moscú, que lo invitó a incorporarse a su filial en 1949, para ese entonces se le conocía como la Pantera Negra.

Yashin era un portero muy alto. Medía 6 pies y 2 pulgadas, así que anotarle un gol era de gran satisfacción, sobre esto, Tom Finney cuenta en FIFA.com en español que "era un guardameta increíble y paraba muchos penales, además de ser una figura intimidante, vestido todo de negro. Decidí chutar con el pie derecho, el más débil, porque sabía que él ya me había visto tirando penales con el izquierdo. ¡Y marqué! ¡Engañé a Yashin".

Agregó que “perdíamos 2-1 cuando el árbitro señaló un penal a nuestro favor. Fui a lanzarlo, y en el arco estaba Yashin”, reflejando la fama de Yashin, cuyo número de castigos máximos detenidos hasta que colgó los guantes se calcula en 150.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 es un verdadero reflejo del patrimonio artístico y futbolístico ruso”, declaró en la nota la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura. “Nos sentimos muy orgullosos de este hermoso activo, una referencia que retrata un símbolo tan importante y celebra la llegada del torneo a tierras rusas”.

“Para nosotros era muy importante representar a Rusia como país anfitrión en el póster oficial”, señaló por su parte el presidente del comité organizador local de Rusia 2018, Vitaly Mutko, a FIFA.com . “Por eso se eligió a Lev Yashin, un símbolo del fútbol ruso, como principal figura. Estoy convencido de que el póster se convertirá a su vez en uno de los símbolos más memorables de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, y de que les gustará tanto a los hinchas como a los participantes”, agregó el portal del ente futbolístico.

Con su selección participó en 75 partidos, fue campeón de Europa y Olímpico. Además su club principal, el Dynamo de Moscú, fue campeón soviético y de la Copa de la URSS. Entre sus distinciones personales están el Balón de Oro, la Orden de Lenin y la Orden de Mérito de la FIFA.

CARRERA COMO JUGADOR

Palmarés con la selección

- 75 partidos

- 4 Copas Mundiales de la FIFA (1958, 1962, 1966 y 1970)

- Campeón de Europa (1960)

- Campeón Olímpico (1956)

Clubes

1949-71: Dynamo de Moscú

Palmarés con clubes

Campeón soviético: 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1958-59 y 1962-63

Campeón de la Copa de la URSS: 1953, 1967 y 1970

Distinciones individuales

- Balón de Oro (1963)

- Orden de Lenin (1967)

- Orden de Mérito de la FIFA (1998)

Today, the #WorldCup poster for 🇷🇺 Russia 2018 will be revealed!

From the 2⃣0⃣to have come so far, which is your favourite? 😍

🇺🇾🇮🇹🇫🇷🇧🇷🇨🇭🇸🇪🇨🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇽🇩🇪🇦🇷🇪🇸🇲🇽🇮🇹🇺🇸🇫🇷🇰🇷🇯🇵🇩🇪🇿🇦🇧🇷 pic.twitter.com/CpO9fFcOuE