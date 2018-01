Recuerdo haber visto pelear a Emily Dole frente a Matilda en un show de televisión en la década de los 80. A ella nadie la derrotaba, Dole era imponente y diría yo una de las pioneras de la lucha libre femenina. Nunca es tarde para rendirle tributo a quien se lo merece.

Mis respetos para todos los luchadores, son unos atletas completos como describe Sandokan la profesión. Son muchas horas de prácticas y ejercicios para que el espectáculo agrade al público y las lesiones no sean frecuentes.

I am very sorry to hear about the passing of Emily Dole. The WWF had Hulk Hogan and GLOW had Mountain Fiji. Emily portrayed Mountain Fiji, the consummate good-girl loved and adored by fans. I learned later on that... https://t.co/jOY0lunk0K pic.twitter.com/VqqoBoigcC

Realmente es un trabajo de admirar. En los primeros días de enero Dole, mejor conocida como la Montaña Fiji falleció, las causas no se han dado a conocer. Tenía 60 años de edad.

Todavía la tengo grababa mi memoria cuando la hawaiana, de 350 libras enfrentaba a Matilda la Grande, para ellas no había rivales en el programa televisivo Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW), hace poco Netflix estrenó una serie parecida.

How saddening. Emily Dole passed away.

She was most known by her wrestling name, Mt. Fiji, of GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling).

She seemed like such a gentle, admirable, & courageous woman.

Rest in peace, Mt. Fiji. pic.twitter.com/VuMJeVMz5L