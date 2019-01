La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) le está solicitando a Panamá que se ponga al día respecto a la organización de los Juegos de 2022, mientras analiza si debe buscar un nuevo anfitrión para este certamen.

En un extensa carta, la Odecabe le recuerda al Copan (Comité Organizador de los Juegos Panamá 2022) sobre los pagos adeudados por 160 mil dólares, que debían ser cancelados, y le recuerda sobre otros futuros pagos por el orden de los 240 mil dólares.

(Lea aquí: Esta es la carta de Odecabe dirigida a las autoridades panameñas)

La misiva lleva copia al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y detalla que en noviembre se reunió con el alcalde José Isabel Blandón y el director de Pandeportes, Mario Pérez, a quienes se le advirtió de que "Copan estaba violentando el acuerdo pactado con Odecabe, especialmente en lo que se trata de los pagos por cobrar".

"Todas la dependencias gubernamentales me aseguraron que estos serían desembolsados en cuestión de días, desgraciadamente se me ha informado que todavía no hemos recibido dichos pagos y que los fondos prometidos a Copan para apoyar la organización y operación de sus asuntos tampoco se han pagado", explica un extracto del comunicado, que lleva la firma del presidente de Odecabe, Steve Stoute.

Panamá será sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. Hoy se firmó el contrato con ODECABE. https://t.co/Er4Z8scWDppic.twitter.com/SQrKxGLshW — Metas Presidenciales (@SecMetas) 5 de octubre de 2017

Stoute dice que a la luz de las violaciones al contrato, existe dentro del comité ejecutivo cierta preocupación sobre si debemos buscar un nuevo anfitrión para los Juegos.

"No concuerdo con esta opinión, ya que creo firmemente que Panamá puede celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe", agregó Stoute.

La misiva finaliza solicitando confirmación sobre si se saldarán las cuentas por cobrar antes de que termine febrero de 2019 y pidiendo visto bueno de la reunión de una visita de cortesía en ese mismo mes, entre otros puntos.