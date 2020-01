Balbina Herrera apelará hoy condena

La excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, manifestó que a las 3:00 p.m. de hoy, lunes 21 de octubre, presentará un recurso de apelación ante el Juzgado Primero Municipal.



Esto, a pesar de que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, le rebajó la totalidad de la condena de tres años de prisión. La jueza primera municipal, Yorlenni Fruto Moncada, condenó a Herrera por delito de inviolabilidad del secreto tras divulgar correos electrónicos de conversaciones entre Martinelli y el empresario italiano Valter Lavítola.



Herrera dijo hoy que el Presidente tiene el derecho, según lo contempla la Constitución, a ordenar la rebaja de penas. Sin embargo, dijo que eso no aplica en su caso, toda vez que inmediatamente se conoció de la sentencia, anunció la apelación.



Con esta rebaja de penas, el Presidente estaría ratificando que soy culpable, cuando esto no es así, expresó la dirigente política. “Nuestro proceso tiene cantidades de vicios e ilegalidades”, expresó también Herrera, en TVN Noticias. Por ello, agregó que usará todas las instancias que la ley panameña y la Constitución le permiten.



La sentencia de la jueza Fruto Moncada se dictó el pasado 10 de octubre; ese mismo día Martinelli dijo públicamente que indultaría a Herrera, pese a que aún no se conocía el fallo.