Campaña sucia: Circulan falsas portadas de La Prensa

Hoy, a poco de la apertura de los centros de votación, circularon dos portadas falsas con el encabezado, logo y tipografía del diario La Prensa, informando sobre la renuncia de dos candidatos presidenciales.



En una de las portadas se titula “José Domingo Arias renuncia a la elección” y en la otra “Juan Carlos Navarro renuncia a la elección”. Ambas llevan un cintillo con la frase “Edición especial de última hora”.



La portada de La Prensa del día de hoy no lleva la ilustración de candidatos presidenciales y se centra en aportar información utilitaria sobre el proceso de votación: centros de votación, cantidad de electores y horario de votación, entre otros datos.



“Es lamentable que continúen las campañas sucias y negativas, precisamente hoy, 4 de mayo, día en el que los panameños debemos cumplir con nuestra mayor responsabilidad con el país y nuestra joven democracia”, señaló Lourdes De Obaldía, directora de La Prensa.



El presidente Ricardo Martinelli mostró hoy a los periodistas copia de la portada falsa dedicada a Arias. “Esto es totalmente falso. Estas son las cosas que no deben suceder en una campaña. Entiendo que se la hicieron a otro candidato. Es una campaña sucia. Exhorto a los panameños que no le hagan caso a esto… A mi me acaba de llegar”, dijo a los comunicadores que le esperaban fuera de su casa.



Navarro, desde su residencia, declaró que lo de la falsa portada es “un pataleo de ahogado para desprestigiar a La Prensa”. Gerardo Solís, su compañero de nómina, señaló que las falsas portadas, sumado al ataque cibernético al sitio en internet de la televisora TVN, son “intentos desesperados de quienes ya se saben perdedores”.



Sobre ese tema, Martinelli dijo esta mañana que han intentado tumbar la web de la Presidencia de la República y de su cadena de supermercados Súper 99.



Más temprano, el vocero de Martinelli y de Arias, Luis Eduardo Camacho, dijo que las ediciones falsas de La Prensa circularon en el corregimiento de Juan Díaz.