Carlos Afú recibe credenciales como diputado de la Asamblea

Carlos Afú, de Cambio Democrático (CD), recibió este sábado, 22 de noviembre, sus credenciales como diputado de la Asamblea Nacional. El domingo pasado Afú ganó las elecciones parciales ordenadas por el Tribunal Electoral en el circuito 7-1, con un conteo final de 14 mil 358 votos contra 13 mil 940 del perredista Ovidio Díaz. Afú estuvo acompañado hoy por el exmandatario de la República Ricardo Martinelli y del secretario general de CD, Rómulo Roux. En el acto Afú dijo que no siente miedo de que sea investigado. "No tengo miedo que me investiguen, pero quiero que se haga auditoría a todos los diputados”, expresó. Se trata de la quinta curul consecutiva de Afú en la Asamblea Nacional.