Contralora Gioconda Torres de Bianchini se encuentra en el hospital

La contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, se encuentra en una habitación del hospital San Fernando, pero en su despacho dicen no tener conocimiento sobre el paradero o la condición médica de la funcionaria.



Este diario observó que la contralora está en una habitación del centro médico, en compañía de sus familiares. En la mañana se le pudo ver con una computadora portátil.



Consultados al respecto, funcionarios de la Contraloría dijeron no tener conocimiento de que la contralora se encuentre en el hospital.



La subdirectora de Relaciones Públicas, Elisa Lombana, telefoneó al despacho superior y –según ella– allí se desconoce que la contralora esté en el hospital.



Torres de Bianchini termina su gestión de cinco años en la Contraloría el próximo 31 de diciembre de 2014.



La Asamblea Nacional no ha decidido aún quién la reemplazará.



(Con información de Aminta Bustamante y Getzalette Reyes)