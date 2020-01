Pescadores usan los tribunales para intimidar, dice Núñez Fábrega

Para el gobernador de Coclé, Fernando Núñez Fábrega, la ciudadanía está acostumbrada a intimidar al órgano Ejecutivo, a través de los tribunales.



Las declaraciones de Núñez Fábrega se dan luego de que los residentes y pescadores de la playa Santa Clara interpusieran una querella penal en su contra ante el Ministerio Público por extralimitación de funciones, corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias.



Al respecto, el gobernador de Coclé dijo que no ha sido notificado de la querella. “El problema que tenemos es que hay abogados que están cobrando por crear expectativas a los pescadores”, indicó. Agregó que otro de los problemas es que no se han regulado los derechos posesorios.



Los pescadores han dicho que temen que los despojen de las tierras que por más de 60 años han ocupado en Santa Clara de Antón, debido al plan de desalojo de Núñez Fábrega.



En ese sentido, el gobernador afirmó que "yo responsablemente he ido a dialogar con esos pescadores, pero ellos han seguido tratando de intimidarme con falsedades absurdas”.



En el video que acompaña esta información vea las declaraciones completas de Núñez Fábrega.