Suspenden audiencia sobre pasaporte de María del Pilar Hurtado

El Tribunal Superior de Bogotá suspendió la audiencia sobre la situación del pasaporte de María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien se encuentra asilada en Panamá desde el año 2010. La audiencia quedó aplazada para este lunes 9 de junio.



Según informó El Tiempo, esta diligencia fue suspendida ya que no asistió ningún abogado para que representara a Hurtado.



Ayer, jueves, un abogado de la exdirectora del DAS indicó que no podía comparecer a la audiencia. Por ello, el Tribunal le pidió a la Defensoría que enviara a un profesional público que pudiera asistirla, de acuerdo con el reporte del diario colombiano.



Sin embargo, ningún representante público se suscribió para defender a Hurtado, quien es investigada en Colombia por las chuzadas ilegales del DAS.



Por su parte, la fiscal María Victoria Parra calificó como “muy preocupante” el aplazamiento de esta audiencia, ya que “hay informaciones de que María del Pilar Hurtado está intentando salir de Panamá y refugiarse en otras naciones”.



En caso de que Hurtado llegue a salir de Panamá no se va a poder lograr que comparezca al proceso que se le sigue en Colombia, advirtió la fiscal Parra.



Ante esta situación, la Fiscalía General solicitó ayer a un tribunal bogotano que pida a la cancillería colombiana que no renueve el pasaporte de Hurtado. A través de su oficina de prensa, la Fiscalía informó que presentó la solicitud al Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de que María del Pilar Hurtado eventualmente no salga de Panamá a otro país.



El DAS fue liquidado tras descubrirse una trama de espionaje durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), caso por el cual una veintena de sus funcionarios han sido procesados.



Hurtado debe responder ante la justicia colombiana por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.