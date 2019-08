La industria inmobiliaria se reactiva DOVLE logra récord de ventas, 170 apartamentos en 19 horas

Expandir Imagen

Dovlemente revolucionario es el eslogan de campaña y una frase que describe perfectamente a DOVLE, un proyecto inmobiliario inspirado por Jürgen Klarić y desarrollado por The Velopers, quienes en 19 horas lograron un récord al vender sus 170 apartamentos, dejando sin unidades libres la primera torre, mientras que la segunda, aún en planificación, ya tiene más del 60% de reservas. Con este récord The Velopers se adjudica un logro sin precedentes.

En un escenario adverso, de cambios radicales y tendencias en movimiento, la industria inmobiliaria se despierta mostrando que la comunidad está positiva y en busca de oportunidades para invertir en proyectos desarrollados responsablemente. Hecho que asegura Jürgen, embajador de DOVLE, en su declaración: “Lo más lindo de este proyecto no es su éxito en ventas, es el éxito de todo Panamá. Porque pudimos romper el paradigma de que no se están vendiendo las cosas. Incluso, auguramos que todos los desarrolladores en el país les irá mejor a partir de este logro, donde hemos sido testigos de que la industria inmobiliaria panameña está a otro nivel. DOVLE es un proyecto único que ni en Miami se encuentra todavía algo similar, indica Klarić, resalta que el proyecto está abierto a todos los ‘brokers’, y los invita a ser parte del éxito y a venderlo en equipo”.

La primera torre DOVLE, de 16 pisos, más dos plantas de amenidades, un complejo inmobiliario que estará ubicado en Coco del Mar, fue vendida en su totalidad luego de abrir su proceso de venta al público en un tiempo que rompió los registros locales y regionales. Esta gran noticia para la economía panameña tuvo lugar durante la actividad denominada experiencia DOVLE “Successful Community”, un formato inspirador para la presentación del apartamento modelo, diseñado con el objetivo de promover el intercambio entre personas que representan una comunidad de éxito.

Jürgen Klarić, el influenciador positivo, considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes en el mundo, fue el anfitrión de la experiencia y el responsable de despertar esa chispa de esperanza entre los asistentes.

Los autores del proyecto aseguran que para lograr esta hazaña no existió una clave única, sino un conjunto de estrategias que se conectaron logrando una oferta sincera y dirigida a un perfil de la comunidad; un hito alcanzado en un ambiente donde reina la sobreoferta inmobiliaria, en donde el país vive un cambio de mando político y el panorama económico no ha sido precisamente de prosperidad.

DOVLE es un proyecto residencial enfocado en dar valor a la inversión, tanto en residencias como en sus espacios comunes. Una serie de elementos lo destacan de otras promesas inmobiliarias modernas: sala de conferencia, un estudio de grabación, una variada biblioteca, una sala de productividad para reuniones de negocios; son solo algunos de los complementos que engloban un nuevo estilo de vida que busca integrar el ambiente de productividad en el mismo sitio. Y en ese orden, el entretenimiento también destaca una cocina de demostración con espacios abiertos, equipada con neveras y una estufa de última generación para compartir; área para fogata artificial, hotel para mascotas, sala de videojuegos de última generación y una piscina sin fin con arena natural, que asemeja una playa elevada con vista al mar.

Parte de la magia e inspiración que tiene esta oferta inmobiliaria cae en los hombros de Jürgen, experto en comportamiento humano y neuromarketing, entrenador de emprendedores y empresarios, arquitecto de nacionalidad norteamericana con un alcance profesional en Miami, México DF y Bogotá, y que amasa en sus redes sociales más de seis millones de seguidores interesados en su influencia positiva al momento de abordar imposibles… como vender una torre de apartamentos en tiempo récord.

“Al momento de abordar el proyecto de DOVLE, entendíamos que la gente lleva un estilo de vida intenso, donde el tiempo pareciera no alcanzar para el disfrute, socializar y mantenerse saludable. Y nacen muchas inmobiliarias que no parecen enfocarse en estos problemas esenciales”, plantea Klarić, luego de cerrar el primer ciclo de ventas. “Es allí donde entramos nosotros: creando un proyecto enfocado en su funcionalidad integral, destinado a esa persona que quiere un equilibrio entre comodidad y disfrute constante. Junto a la inmobiliaria The Velopers, quienes han sido constantes en sus ofertas de calidad al ofrecer proyectos residenciales totalmente innovadores (Velure, Vita, Victory Sport y Victory Wellness), y proyectos

comerciales desarrollando el concepto “Strip Mall” en locaciones ventajosas (The Plaza), creamos un concepto que si bien toma un modelo de vivienda ya usado, le dimos un giro necesario para hacerlo único, funcional y útil para aquellos que decidan vivir en él”.

A The Velopers y a Jürgen Klarić los acompañan otras empresas artífices de este nuevo estilo de vida en Panamá. Gustavo Arango, gerente general de la firma Arango+ (Atrio Mall, Torre Argos), y quien tuvo una consigna muy clara para este proyecto: “Los metros cúbicos entran en juego como parte del espacio a utilizar”; Mary Calvo, experta en diseños de interiores por casi dos décadas, directiva de la firma que lleva su nombre, y una profesional que busca traer elementos inesperados al diseño; y PYB Consulting agencia de Branding, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de marcas en Panamá, dirigida por Rafa Candanedo y Miguel Mejía, quienes crearon todo el ‘branding’ y concepto de la experiencia de marca del proyecto.

“Vemos este edificio para una persona que rompe el molde y que no es ostentosa”, describe Jürgen; “una persona ‘cool’ y productiva que no quiere botar su dinero y que si quiere viajar, puede poner su espacio en renta para otros. Esa misma, es una persona que busca un ambiente sumamente productivo, en una comunidad de gente exitosa y respetuosa que busca vivir en un ecohábitat, pero enfocada en vivir con buenos placeres, y a la vez, busque capacitarse y hacer negocios en la misma comunidad”.

Klarić, puntúa otros elementos claves para un mejor escenario en cuanto a los proyectos inmobiliarios. “Con la exposición de Panamá en la serie ‘La Casa de Papel’ en Netflix, la playa en la ciudad de Panamá que están por construir en la avenida Balboa y el interés preferencial del 1.75% sobre los inmuebles de 120 mil dólares, estoy seguro que a todos les irá bien”.