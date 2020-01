Todo listo para la Expo Inmobiliaria Acobir 2020

CONTENIDO PATROCINADO

Con la participación de más de 200 expositores y 400 proyectos, se desarrollará en el centro de convenciones Atlapa la XI Versión de la Expo Inmobiliaria Acobir, evento ferial organizado por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Es la oportunidad perfecta para que todos los interesados en adquirir una propiedad puedan conocer los distintos proyectos, ya sea residenciales o comerciales, que las promotoras estarán ofreciendo en todo el territorio nacional con opciones para compra o alquiler de apartamentos, bienes amoblados, casas, oficinas, galeras, lotes, y casa de playa y montaña.

Es una ventana en la que los asistentes tendrán, como todos los años, la oportunidad de conocer, comparar y analizar las numerosas oportunidades y facilidades que se brindan para que puedan obtener una vivienda propia.

Con el dinamismo que lo caracteriza, el sector inmobiliario ha venido impulsando el desarrollo económico del país, satisfaciendo, año tras año, la necesidad de viviendas para miles de panameños que confían en la seriedad y el profesionalismo de quienes planifican, construyen y ofertan en el mercado una variedad de soluciones habitacionales.

Ingresa al Directorio digital de Expo Inmobiliaria 2020, dando clic aquí

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), realiza la XI versión de la Expo Inmobiliaria Acobir, evento ferial más importante del sector de bienes raíces a nivel nacional.

Proyectos residenciales con la aprobación de la ley de interés preferencial

Expo Inmobiliaria Acobir es la primera feria del año en ofrecer proyectos residenciales con la aprobación de la ley de interés preferencial, que brindará una oportunidad excepcional a todas las familias interesadas en adquirir su primera vivienda con valor de hasta 180 mil dólares.

Esta ley fue firmada en septiembre pasado por el presidente de la República, ampliando el beneficio para la compra de residencias por un valor de entre 120 mil y 150 mil dólares, con una exoneración del 2%, y de los inmuebles con un valor de entre 150 mil y 180 mil dólares, asumiendo el gobierno el 1.5% del interés bancario, el sector recibe un gran aliciente para continuar dando su aporte decidido al bienestar de los panameños.

El soporte que brinda el Gobierno Nacional es vital para que el sector de la construcción fortalezca las millonarias inversiones que lleva a cabo y que redundan en bien de la nación, toda vez que igualmente se traducen en miles de empleos.

Expositores y entidades participantes

En la Expo Inmobiliaria Acobir concurren los principales grupos inmobiliarios, más de 200 expositores entre empresas de bienes raíces, desarrolladores, promotores inmobiliarios, revistas inmobiliarias, avalúos, aseguradoras, instituciones gubernamentales relacionadas con el sector, bancos y las entidades financieras más importantes del país, que brindan asesoría a quienes asisten en búsqueda de una vivienda cómoda, espaciosa, segura y, sobre todo, acorde con sus ingresos.

Con el apoyo de la banca panameña se esperan transacciones por alrededor de los 150 millones de dólares durante los cinco días de feria y una participación de 30 mil personas.

Se contará con la participación de 12 de las entidades bancarias más importantes del país, que ofrecerán las mejores tasas del mercado: Banco Nacional, Banco General, Multibank, Bac International Bank, Inc., La Hipotecaria, The Bank of Nova Scotia, Banco Davivienda, Credicorp Bank, Banistmo, Banco Mercantil, Banesco y Caja de Ahorros.

La Expo Inmobiliaria se desarrolla en el ambiente perfecto y es la oportunidad para elegir la casa de sus sueños en familia, ya que contará con área de foodtrucks, cafetería y, por segundo año consecutivo, con la Casa Esperanza Park, un área de juegos infantiles para los niños, y todo lo recaudado será donado a Casa Esperanza.

“Juntos, empresa privada y gobierno inyectan una dosis de positivismo en el devenir económico de Panamá, un país con un futuro promisorio. Invitamos al público en general a asistir a la Expo Inmobiliaria Acobir 2020, evento que sella, garantiza y hace posible que se haga realidad el sueño de tener una propiedad residencial”, comentó Esteban Ripoll, director del comité organizador Expo Inmobiliaria Acobir 2020.

La XI versión de la Expo Inmobiliaria Acobir se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero en el centro de convenciones Atlapa. La entrada general a la feria es de $2.00; jubilados $1.00 y niños menores de 12 años entran gratis. Para mayor información, visitar www.expoinmobiliariapanama.org o @expoacobir en redes sociales.