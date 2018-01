Bióloga marina dice que una ballena la protegió de tiburón

Una bióloga marina está convencida de que una ballena jorobada la protegió de un gran tiburón de cuatro metros en el Pacífico sur. Nan Hauser dijo que no comprendía los movimientos de la ballena de 25 toneladas con la que se encontró cara a cara en las islas Cook. Entonces vio al tiburón.

En una grabación en vídeo se le escucha decir “¡te amo!” al gran cetáceo. El hecho tuvo lugar en octubre, pero Hauser publicó el vídeo en redes sociales el lunes y se difundió rápidamente.

Hauser, presidenta del Centro de Investigaciones y Conservación de Cetáceos, dijo al diario Portland Press Herald que las ballenas son “altruistas” y suelen proteger a las focas de los depredadores, pero que nunca había visto o leído que protegieran a un ser humano.

“Si alguien me contara la historia, no la creería”, dijo. La bióloga dijo que no vio al tiburón durante el encuentro tenso, que duró unos 10 minutos. La ballena parecía empujarla suavemente con la cabeza, a la vez que alzaba la aleta pectoral como un escudo. Sus colegas en la investigación apagaron una cámara submarina, temerosos de que la ballena la matara a golpes, pero Hauser mantuvo su vídeo encendido.

Aparte de algunas magulladuras, salió ilesa del encuentro. Dijo que cuando nadaba de regreso a su bote, la ballena salió a la superficie como si quisiera verificar que todo estuviera bien. Aunque dice que la ballena la protegió, Hauser reconoce que no se puede saber qué pensaba el animal.

James Sulikowski, un biólogo marino que ha estudiado los tiburones tigre, dice que no está convencido de que la ballena le salvara la vida. “Ese tiburón tal vez solo estaba de paso”, dijo. “En verdad, no hay manera de saber la motivación de la ballena”.