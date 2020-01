Descubren en México colonia de jaguares en peligro de extinción

VILLAHERMOSA, México. (EFE).- En los alrededores de la laguna de Términos (Campeche), en el sudeste de México, aún es posible encontrar jaguares, uno de los animales más venerados por las culturas prehispánicas, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Este descubrimiento se produjo mientras se hacía un estudio para saber si en los estados de Tabasco y Campeche los habitantes del campo guardaban colmillos y pieles de jaguares, sacrificados en los últimos años. Hoy ya se trabaja para determinar cuántos especímenes de jaguar hay entre los límites de ambos estados del sudeste mexicano.La mayor población de jaguares está en los municipios campechanos de Champotón, Sabancuy y Palizada, localidades rodeadas por la laguna de Términos, que desemboca en el mar Caribe frente a la isla de Ciudad del Carmen. Gracias a la Wildlife Conservation Society, un organismo internacional, a la Comisión Nacional de reas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en los últimos dos años se han hecho registros fotográficos no sólo de jaguares, sino de ocelotes y venados en algunas comunidades rurales de Palizada, en Campeche.En un área geográfica que cubre 2 mil 200 hectáreas, el investigador de la Ujat Mircea Gabriel Hidalgo y otros estudiantes han descubierto que la población de jaguares se ha reproducido pese a estar en peligro de extinción. "Primero buscábamos animales muertos o a los que hubieran matado en los últimos 10 años. Que nos enseñaran la piel, los cráneos de los felinos, pero encontramos que había jaguares vivos", dijo Hidalgo. En un principio, la idea era buscar "las huellas" de los felinos. Hoy, el fin es poder realizar el censo del jaguar que habita entre los límites de Campeche y Tabasco. "Lo que ocurre en la laguna de Términos, una zona de humedales muy grande del país, es de vital importancia para los que estudiamos el ecosistema", agregó el también doctor en Ecología y Recursos Naturales del Instituto de Ecología de Xalapa (Veracruz). Para el biólogo, la importancia de usar cámaras infrarrojas en los alrededores de la laguna de Términos fue fundamental para encontrar especies vivas de jaguares en Champotón, Palizada y Sabancuy. Aunque la mayoría de las fotos fueron tomadas en Palizada, el jaguar se ha desplazado a zonas de Tabasco como Jonuta y Pantanos de Centla. El hallazgo fue posible gracias al apoyo de la oficina de Protección de Flora y Fauna de Campeche y de los habitantes de la zona que han accedido a colaborar con los investigadores. "Palizada es un municipio bastante inexplorado, una zona bien conservada.Muchos jaguares, en ocasiones, se desplazan a Jonuta (Tabasco) para comer el ganado de la región. Los jaguares ocupan áreas muy grandes y no pensábamos encontrar tantos", señaló Hidalgo. Una cámara instalada entre los árboles de la zona selvática de Palizada tiene un precio de mil 200 pesos (93.4 dólares); en toda el área se han colocado 60, para obtener más registros.Las pilas de estas cámaras duran 90 días y en este periodo se captan otras imágenes más que comprueban la existencia del jaguar y de otras especies que ya no se creía que vivieran aquí. "Hemos encontrado un puerco de monte. Se pensaba que sólo vivía en Calakmul o en la selva Lacandona, pero ahora sabemos que hay en Palizada"", añadió Hidalgo.Para el investigador, el hallazgo de animales salvajes entre los límites de Campeche y Tabasco se produce porque las comunidades asentadas aquí "son pequeñas y aisladas". Justo aquí el jaguar puede habitar sin ser perseguido por los cazadores. Aún no se sabe cuántos jaguares hay en este sitio, pero ya se han fotografiado a los primeros seis: "Lo sabemos por los patrones de manchas, pero hay más población residente de jaguares", explicó.Pronto, dijo, se hará un programa para la conservación del jaguar. "La segunda parte (del proyecto) está asociada a la conservación de la especie, por lo que se está planteando ampliar el área protegida en laguna de Términos", contó. En un portafolio digital, el investigador de la Ujat guarda cientos de fotografías tomadas en la zona.