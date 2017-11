Entrenamientos en computadora reducen 29% riesgo de demencia

Las personas mayores que dedicaron algunas horas a ejercitarse en la computadora para aumentar su rapidez de respuesta a la estimulación visual habrían reducido su riesgo de demencia 29% en promedio, según un controvertido estudio divulgado el jueves.

Publicados en la revista Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, los resultados preliminares de este estudio, que se hizo a lo largo de 10 años, se habían dado a conocer en julio de 2016 en la conferencia internacional anual de la Asociación de Alzheimer en Toronto, Canadá.

En el estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, participaron más de 2 mil 800 personas sanas que tenían 74 años al comienzo del experimento, algunas de las cuales, seleccionadas al azar, fueron sometidas a estos ejercicios mentales llamados "Doble decisión".

Los ejercicios consistieron en identificar objetos en una computadora. La complejidad y la velocidad del juego aumentaban a medida que el sujeto avanzaba. La prueba tenía como objetivo mejorar la capacidad de reacción y de memorización.

Los participantes "doble decisión" recibieron al menos 10 horas de entrenamiento durante las primeras cinco semanas del estudio. El resto de los participantes fue dividido en tres grupos. El primero realizó ejercicios clásicos de memorización, el segundo, de razonamiento, y el tercero sirvió como grupo de control.

Los científicos midieron los cambios cognitivos justo después de las cinco semanas de entrenamiento mental; luego anualmente hasta el quinto año; y por último, evaluaron nuevamente a los 10 años del inicio de la investigación.

La evaluación consistió en observar cómo los participantes realizaban sus diversas tareas cotidianas, además de entrevistas. "La práctica del juego de reacciones mentales resultó en una reducción del 29% del riesgo de demencia durante los 10 años del estudio en comparación con el grupo de control", resumió Jerri Edwards, investigador de la Universidad del Sur de Florida y autor principal del estudio.

No se identificaron diferencias en los otros dos grupos respecto al grupo de control. "Estos resultados, de la aparente reducción del riesgo de demencia tras 10 años después de unas pocas horas de entrenamiento cognitivo, son bastante sorprendentes y deben tomarse con precaución", estimó Rob Howard, profesor de psiquiatría geriátrica en el University College de Londres, que no participó en el estudio. "Me parece improbable que una práctica tan breve de estos ejercicios mentales haya tenido este efecto", agregó.