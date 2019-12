Hora del Planeta, más allá de apagar las luces

EVENTO

Cuando se dieron cuenta del poder que tenían los 2 millones 200 mil personas que apagaron las luces por primera vez en Australia en 2007, replicaron su mensaje.

Ocho años después, la novena versión de la Hora del Planeta ha multiplicado su cantidad de adeptos y ahora son 172 países los que participan de la iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Su lema es "Usa tu poder para cambiar el cambio climático".

Iniciativa La iniciativa que une a miles de ciudades del mundo es apoyada por organizaciones ambientales del país.







Desde los sitios más emblemáticos de cada ciudad - como el Big Ben de Londres o el Cristo de Corcovado, en Río de Janeiro- el apagando las luces por una hora, hasta manifestaciones y otras actividades le darán la vuelta al planeta de 8:30 p.m. a 9:30 p.m.

En Filipinas, por ejemplo, bailarán zumba en la oscuridad, en Londres cenarán a la luz de las velas y bajo la torre Eiffel habrá una pista de baile en París.

En Panamá será la música la que se vista de verde, cuando en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá retomen la actividad que se viene realizando desde 2011 y que el año pasado no se pudo realizar por los trabajos de remodelación de la plaza, por el centenario del Canal.

Para contabilizar a individuos de empresas que se unan a la causa en cada país, WWF cuenta con un sitio web en que las personas pueden crear un evento e inscribirse (www.earthhour.org/create-your-own-earth-hour-event).

Y es que más allá de apagar las luces por 60 minutos, la actividad es una invitación a hacer algo más, como se escucha decir al presidente de Estados Unidos en el video promocional de la Hora del Planeta: "Somos la primera generación que siente el cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto".

Más allá de apagar las luces

Son varios los retos que enfrenta el ambiente. En Panamá solamente la deforestación, la contaminación del recurso hídrico y el mal uso de los recursos naturales son preocupaciones para los ambientalistas. Por eso, más allá de la Hora del Planeta, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza Panamá consideran que "se puede vivir la Hora del Planeta todos los días, y no solo el último sábado de cada marzo".

La iniciativa que une a miles de ciudades del mundo es apoyada por la institución ambiental en Panamá, no obstante, su organización ya está en manos de otras organizaciones y empresas, lo que Carlos Espinosa, director de la institución, considera positivo.

"Ya es una actividad propia de gente del país y me parece que es lo mejor. Seguirán contando con el apoyo, pero al final lo que tenemos que entender es que si no nos apropiamos de estos temas, no vamos a hacer nada", expresa.

"El llamado del movimiento La Hora del Planeta invita a ir más allá de apagar las luces durante una hora, es tomar conciencia de nuestro papel en la sociedad como ciudadanos del planeta y velar por su sostenibilidad", dijo Estela Luck, analista de programas del equipo de responsabilidad social empresarial de la Autoridad del Canal de Panamá.

La convocatoria para la actividad es desde las 5:30 p.m. de hoy en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal.

La invitación es para compartir en familia, y pueden llevar algún instrumento de percusión, pues se llevará a cabo un evento similar al de la luna llena de tambores. También participarán Yomira John, Josue Asby y C3, así como La Tribu Performance. A las 8:30 p.m. tendrá lugar el tradicional apagón por el planeta.

Además, varias organizaciones y artistas van a donar un porcentaje de lo que produzcan "para ayudarnos con la reconstrucción y el restablecimiento de Ancón luego de un reciente incendio", comunicó Rita Spadafora.