Mariano Rivera asiste a la celebración del Día de los Deportes y el Fitness en la Casa Blanca

El ex cerrador panameño de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera fue uno de los deportistas invitados para celebrar en la Casa Blanca el Día de los Deportes y el Fitness.

Rivera acompañó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su hija, Ivanka Trump, en la ceremonia de inauguración de los festejos este 29 de mayo.

Today @POTUS hosted #FieldDay at the @WhiteHouse with the announced President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition. Together, we reaffirmed our commitment to increasing #YouthSports participation, because all children deserve the chance to play. pic.twitter.com/u54fswTnWt