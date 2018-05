En esta segunda edición de #HNLive, conmemorando el mes del autismo, contamos con la presencia de la Doctora Saskia Bermúdez, neuróloga pediatra, quien nos contó sobre los mitos y realidades del autismo.

El autismo no es una enfermedad, parte del hecho de tener un sistema operativo diferente, que puede mejorarse con la información adecuada. Consiste en un trastorno del neurodesarrollo en el que hay tres áreas deficientes: la comunicación, tanto verbal como no verbal; deficiencia en la socialización y adaptación y, finalmente, conductas repetitivas o restrictivas que no son cónsonas aptas con la edad del niño.

En este live se conversó sobre: En qué consiste el autismo, cómo detectarlo y cómo tratarlo. La importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno de forma temprana mejora las condiciones del niño que lo padece; mientras más pronto reciban las terapias, mayor será el desarrollo del niño así como su evolución. Además, cabe resaltar los papeles clave que juegan los padres, hermanos y compañeros del colegio para la evolución e integración del niño.

Entérate de todo lo que se conversó mirando aquí la retransmisión del live y espera nuestra tercera edición de #HNLive el jueves 24 de mayo con el tema: " Hablemos de enfermedades gastrointestinales".