OMS duda que los camellos sean origen del coronavirus descubierto en humanos

GINEBRA, Suiza (EFE). -La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo hoy que no hay pruebas suficientes para afirmar que los camellos sean los responsables de la transmisión del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente, conocido como nuevo coronavirus, a los seres humanos.Un estudio dirigido por Chantal Reusken, del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente en Bilthoven (Holanda), y publicado recientemente apuntaba a los camellos como posibles responsables del contagio de esta enfermedad detectada en humanos en el Golfo Pérsico, Francia, Alemania, Italia, Túnez y el Reino Unido."Damos la bienvenida a cualquier estudio que pretenda aportar luz sobre el síndrome del coronavirus, pero lo que el estudio sugiere es que el coronavirus o un virus similar ha infectado a una población de camellos y estos han producido anticuerpos", explicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.El equipo de Reusken reunió muestras de animales como camellos, dromedarios, vacas, ovejas, cabras y algunas otras especies relacionadas con dromedarios provenientes de diferentes países, entre ellos Omán, Holanda, España y Chile.Mientras no se encontraron anticuerpos del coronavirus en 160 reses, ovejas y cabras provenientes de Holanda y España, los mismos fueron hallados en las 50 muestras de camellos de Omán.El portavoz manifestó que primero es necesario asegurar que este coronavirus es el mismo que el que se ha detectado en humanos, para lo que será necesario encontrar el propio virus y no solo los anticuerpos.