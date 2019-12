Propósitos de las personas para el nuevo año

METAS

Cada mes de enero, por estas fechas, más de uno se propone una serie de metas para el nuevo año que comienza, aunque se abandonen a la mitad del camino.

Los profesionales consultados concluyen que aproximadamente el 20% de estos bienintencionados propósitos se pierde la primera semana de enero, y que casi el 80% se abandona a lo largo del año.

¿Cuáles son las principales metas que se plantean con mayor frecuencia?

A pesar de que hay un gran número de objetivos, los más comunes suelen ser dietas y ejercicios, encontrar pareja, hallar trabajo o conseguir uno mejor, señala el psicólogo Ricardo Turner, de la Clínica de Psicología de la Universidad de Panamá.

Propósitos Entre las metas que se plantean las personas están bajar de peso, dejar de fumar y tener un negocio propio.









Turner añade que otras personas quieren dejar el cigarrillo y a otros les gustaría pasar más tiempo con sus seres queridos.

En un sondeo no científico realizado en prensa.com y en el que participaron mil 507 ciberlectores, el 28% señaló que su meta es bajar de peso; el 22% quiere tener un negocio propio; el 15% desea viajar; el 14% le gustaría pasar más tiempo con su familia; el 7% quiere estudiar; y el 3% le gustaría dejar de fumar. Mientras que el 11% restante se ha planteado otra clase de propósitos.

Estas metas están en el plan ideal de cada individuo, pues consideran que estos puntos son necesarios para lograr una vida más satisfactoria, explica Turner.

Por su parte, el psicólogo Nefthaly Montenegro Ricardo comenta que los propósitos siempre van dirigidos fundamentalmente hacia dos puntos: el material y el relacionado con la salud.

“Eligen las metas tomando en cuenta que la economía es parte importante de la estabilidad personal, profesional y familiar. Y la salud por un deseo de bienestar propio”, explica.

No obstante, muchos de los propósitos no llegarán a buen puerto ni ahora ni el venidero año cuando quieran volver a plantearse estos mismos retos, reitera Montenegro Ricardo.

Sólida planificación de las metas

Es usual encontrarse con personas que tienen metas que desean cumplir al inicio de cada nuevo año, que van desde perder esas libras que consideran de más, hasta soñar con un negocio propio.Sin embargo, a medida que pasan los meses, cada una de esas metas van quedando rezagadas, y al final del año solo se cumplió un mínimo de ese listado que había confeccionado al inicio, de acuerdo con los especialistas consultados.

Las personas no contemplan alternativas para los planes, ni mucho menos los posibles obstáculos que se pueden presentar.



Ricardo Turner

Psicólogo Psicólogo

¿Por qué no se logran culminar? Los conocedores ofrecen algunas recomendaciones para que esos sueños se hagan realidad.A consideración del psicólogo Nefthaly Montenegro Ricardo, las razones por las que pocos cumplen sus propósitos son variadas. Algunas de ellas son: que no se establecen metas realistas a corto, mediano y largo plazo; la falta de planificación paso a paso para el cumplimiento de esa meta; la poca perseverancia y la falta de voluntad y establecer objetivos inalcanzables, enumera.Otro punto fundamental en el cumplimiento de los propósitos es que se establecen las metas, mas no la forma de cómo alcanzarlas, resalta Ricardo Turner, psicólogo de la Clínica Psicológica de la Universidad de Panamá. “Las personas no contemplan alternativas para los planes, ni mucho menos los obstáculos posibles que se pueden presentar”, advierte.Casi siempre se proponen metas que no van de acuerdo con sus realidades, señala por su parte el también psicólogo Aristides de Ycaza.Por ejemplo, explica, la asistencia a un gimnasio, que es una de las más frecuentes por estas fechas. Por lo general, hay poca disciplina en cumplir con las horas que deben dedicar para hacer ejercicio y terminan abandonándolo con excusas como “no conozco a nadie”, “el ambiente no me gusta”, y finalmente se dicen así mismos: “esto no era lo que yo buscaba”.También están las metas conductuales, como cambiar de carácter, ser menos grosero, llevarse bien con los demás o ser más puntual al efectuar sus deberes. Todo esto es positivo, el asunto está en que no debe quedar en propósitos, “debe meterle acción”, menciona de Ycaza.“Al hablar de metas conductuales, debo inclinarme por conocerme mejor y saber cuáles son mis detonantes para ser grosero, impuntual y agresivo, entre otros. Al estar consiente de esto debo evaluar si puedo solo o necesito ayuda profesional para lograrlo. Se trata de invertir en mi persona, pues me he propuesto cambiar”, reflexiona.

Para alcanzarlo

Aunque no parezca relevante, es factible escribir las metas en un papel y visualizarlas cada día, sugiere Montenegro Ricardo.Otra opción es rodearse de personas positivas que le ayudarán o motivarán a cumplir sus propósitos.Por supuesto, añade, en este listado también se incluye el ser perseverante.Sin embargo, si ve que su objetivo no está saliendo como esperaba, es hora de reorganizar las metas. “Por eso es bueno tener un plan A, B y C para lograr el propósito”. En esta misma línea, Turner recuerda plantear metas realistas, hacer planes concretos y buscar alternativas ante los fallos.Las personas deben evaluarse y conocer bien los argumentos que sostenga esa meta, y sobre todo, ánimo para lograrla, sostienen los expertos.