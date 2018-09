SpaceX anuncia acuerdo con primer turista que viajará a la luna

La compañía privada estadounidense SpaceX anunció el jueves un acuerdo para enviar al primer turista a la luna, a bordo de su nuevo cohete que espera transportar en el futuro personas a Marte.

"SpaceX ha firmado (contrato) con el primer pasajero privado para volar alrededor de la luna a bordo de nuestro vehículo BFR", el "Big Falcon Rocket", nombre del cohete reutilizable diseñado para viajes en el espacio lejano, informó la empresa en su cuenta de Twitter.

"Un paso importante hacia el acceso de personas comunes que sueñan con viajar al espacio", subrayó. La empresa develará la identidad del turista el próximo lunes.

SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, tiene previsto hacer en 2019 un viaje tripulado con astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA a la Estación Espacial Internacional.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk