Tere Domínguez y su diario del cáncer por 'Whatsapp'

Tere Domínguez Osorio me recibió en la sala de su casa, donde ha vivido durante 27 años. Ahí crecieron sus dos hijos, Pablo José y Juan Antonio; ahora solo reside allí con Ramiro, su esposo desde hace 36 años

Una camisa rosada de cuello alto, de mangas cortas con vuelos, hecha para ella por Aida Vargas, era parte de look monocromático. “Me mandé a hacer varias como esta porque ahora que no tengo cabello, me cubren el cuello y son muy cómodas”.

Junto a ella estaba María Paola, su sobrina y una de las responsables del diseño de la pañoleta que cubría su cabeza.

Hija de una chiricana y un libanés, Tere Domínguez es una panameña de 55 años que cuenta sus vivencias con su diagnóstico de cáncer de ovarios, a través de un grupo de chat en Whatsapp, y por videos que publica en su canal privado de Youtube.

