En el Zoológico de Varsovia se lucha contra el frío y el aburrimiento

VARSOVIA, Polonia. (EFE).– El Zoológico de Varsovia también sufre el gélido invierno polaco, que este año deja temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, lo que obliga a los responsables del parque a luchar contra el frío y el hielo, pero también a combatir el aburrimiento de los animales que viven encerrados estos meses.El Zoológico de Varsovia puede parecer un lugar desierto en pleno invierno, aunque si entramos en alguno de sus diez pabellones la vida salta a la vista, y los cantos de las aves tropicales o la espesa vegetación hacen olvidar que nos encontramos en la fría Polonia.Más de 4 mil animales viven en este zoológico, que cuenta con varias especies provenientes de climas cálidos a las que hay que mimar especialmente durante estos meses para evitar que sucumban a unas heladas desconocidas en sus hábitats de origen.“Los animales que vienen del trópico viven en espacios cerrados dotados de sistemas reforzados de calefacción”, explicó a Efe el director del centro, Andrzej G. Kruszewicz.Pero a pesar de provenir de África o de Centroamérica, algunas de estas especies han conseguido perder el temor al frío, y es habitual que salgan al exterior para dar pequeños paseos.“Eso sí, sólo les permitimos salir si la temperatura está en torno a los diez grados bajo cero y el día es soleado. Si el termómetro marca veinte grados bajo cero, por ejemplo, no les dejamos”, dice Kruszewicz.Otros animales como las jirafas o los antílopes no pueden salir al exterior simplemente por el riesgo a resbalar en el hielo, lo que podría lisiarlos y provocarles incluso la muerte, y han de pasar los tediosos meses de invierno a cubierto.Pero incluso para los que sí pueden disfrutar de esos cortos paseos, las largas horas dentro de los pabellones pasan factura y las diferentes especies sufren habitualmente ansiedad por el aburrimiento y la falta de actividad.“Hay que entretener a estos animales que no salen por el frío, ya que habitualmente se aburren. Hay que organizarles diversiones, varias veces al día se les estimula para que no se aburran y se les alimenta frecuentemente para que tengan actividad”, cuenta el responsable del zoológico.