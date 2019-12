Tras la amenaza del silencioso cáncer de ovario

DíA MUNDIAL DEL CáNCER DE OVARIO

Pese a los avances dados en diagnóstico de enfermedades como diversos tipos de tumores malignos, el cáncer de ovario es uno de ellos para los que no existe un examen que lo detecte oportunamente.

Es por esto que se trata de un tipo de tumor ginecológico, sobre el cual la propia mujer debe estar consciente de sus síntomas para así actuar de forma temprana.

Mañana, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, ocasión que surge para educar a las mujeres sobre este tipo de padecimiento, que tiene un bajo índice de curación, debido a que la tasa de supervivencia es la más baja de todos los tumores ginecológicos, por su diagnóstico en etapa tardía, reseña el sitio web de la iniciativa http://ovariancancerday.org/.

En este sentido, el cáncer de ovario es el más mortal de los tumores que afectan el sistema reproductivo femenino, y el 80% de estos se diagnostican tardíamente, ya que no se cuenta todavía con un método eficaz de diagnóstico precoz, afirma en entrevista a este medio el oncólogo y científico español Andrés Poveda, jefe de la sección del Departamento de Oncología Médica en el Instituto Valenciano de Oncología (España), donde es el responsable de las áreas de tumores ginecológicos y sarcomas de partes blandas y óseas.

“Hay otros tumores, como el cérvico uterino y el de mama, en los que ya existen métodos diagnósticos, pero en el cáncer de ovario todavía no. Es un tumor silencioso, y digamos que cuando da síntomas, muchos de estos casos están en la etapa avanzada”.

Este cáncer es el quinto más frecuente entre las mujeres y el segundo en mortalidad porque se diagnostica en etapas tardíamente, afirma el doctor Poveda.

Sin embargo, su incidencia y mortalidad en Panamá es tan baja que no aparece entre los tumores más diagnosticados en el Instituto Oncológico Nacional, ni es una de las causas más frecuentes de mortalidad por cáncer en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

¿Qué caracteriza el cáncer de ovario?

Es un tumor que surge en uno o en los dos ovarios y que se extiende fundamentalmente por la cavidad de la pelvis, donde hay mucho espacio, por lo que tiende a crecer mucho y a dar síntomas a medida que pasa el tiempo.

¿Cuáles son los tipos existentes?

Hay entre un 10% y un 12% que tienen un factor hereditario, y los demás son producidos por razones que no están totalmente especificadas. Hoy sabemos, gracias a la biología molecular, que hay dos grandes grupos, los que llamamos de bajo grado y los que son de alto grado.

En estos últimos se ha identificado una mutación genética, que es la BRCA, que es, además, un factor pronóstico al ser un factor que predice respuestas a tratamiento. Por eso, estamos en un momento muy bueno para conocer más de la enfermedad y para que la podamos atacar de manera selectiva.

¿Qué alternativas médicas tiene la paciente con cáncer de ovario?

En cualquier cáncer de ovario la parte primera y fundamental es la cirugía de citorreducción óptima, que está definida para este caso, y debe ser practicada por especialistas en cáncer de ovario. Hay publicaciones que demuestran que si la cirugía es realizada por ginecólogos o cirujanos generales que no son expertos en el tema, se tiene una supervivencia menor que si están hechas por especialistas.

¿Qué tan frecuente es el cáncer de ovario en el mundo?

En el mundo se detectan alrededor de 240 mil nuevos casos, y la supervivencia ha mejorado, pero todavía más de 150 mil mujeres anualmente fallecen por la enfermedad. Hemos mejorado mucho en la supervivencia a cinco años, porque en los últimos años se ha dado la aparición de nuevos fármacos que han permitido ganar años de sobrevida.

¿Qué porcentaje de éxito tiene una paciente de cáncer de ovario?

En estadios iniciales, el 90% se cura; en etapas avanzadas estamos ya por encima del 30%, pero a cinco años estaremos por encima del 60% de sobrevida. El 70% y 80% de las mujeres en enfermedad avanzada responde al tratamiento; el problema es que la mitad recae, y es eso en lo que se está trabajando: ver cómo recaen, por qué recaen y qué tratamientos ofrecerles.



¿Cómo son los cuatro estadios del cáncer de ovario?

En el estadio 1, el cáncer está limitado al ovario; en el 2, está en el ovario y en las estructuras cercanas a la pelvis; en el estadio 3 ya se encuentra en zonas del abdomen; y en el estadio 4 es cuando se ha ido a zonas lejanas como pulmón, entre otros.

¿Qué recomendaciones le brinda al paciente?

Este es un tumor que no tiene grandes síntomas específicos. Si a usted le sale un bulto en un brazo es fácil detectarlo, así como si usted tiene una hemorragia en un ojo es fácil de ver, pero este es un tumor que tiene síntomas muy específicos. Yo diría que una mujer que tiene un aumento de volumen, un dolor en la pelvis o un sangrado que no es habitual, la mujer no debe esperar mucho para ir donde su especialista para que le diga qué causa es, no necesariamente sería cáncer de ovario, pero en ese caso es necesario que la misma sea estudiada con una ecografía o como su médico considere.