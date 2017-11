Casi 900 mil aves migratorias colmaron el cielo panameño

Casi 900 mil aves migratorias se tomaron el cielo panameño ayer 31 de octubre, durante su viaje anual del norte al sur del continente.

La cifra exacta fue 890 mil 42 aves, la mayor cantidad registrada en un día por la Sociedad Audubon Panamá en el periodo migratorio de 2017.

Cada año, entre septiembre y noviembre, las aves viajan del norte (Canadá y Estados Unidos) al sur del continente, pasando por Panamá, en busca de alimento y un mejor clima, pero el mayor tránsito se presenta entre octubre y mediados de noviembre, incluyendo uno o dos días en los que el cielo se llena de aves, ocasión como conocida como el big day.

La mayor parte de las aves (715 mil 527) fueron gallinazos cabecirrojos, seguidos del gavilán de Swainson (134 mil 260) y gavilán aludo (27 mil 646).

En 2011 y 2012 se registraron cifras similares (893 mil 783 y 895 mil 1 aves, respectivamente) en un solo día de conteo de aves, mientras que los récords siguen siendo el año 2014 con 2 millones 105 mil 60 aves contadas en un día y 2015 con 1 millón 141 mil 96 en un día, detalla Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon Panamá, que cada año cuenta con un equipo que registra el paso de las aves desde el cerro Ancón entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre.

