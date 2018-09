Un blog para combatir el cáncer

Después de recibir un diagnostico de cáncer de mama el año pasado, Ismarí Pimentel, gerente de ventas de Corporación La Prensa, decidió contar su historia a través de las redes sociales. Creó una cuenta de Instagram que luego se convirtió en un blog semanal en Ellas.pa, el sitio web de la revista Ellas de La Prensa.

¿Quién es Ismarí Pimentel?

Es una mujer como cualquier otra, con virtudes y defectos. Impulsiva y apasionada, que se ha impuesto retos en su vida profesional con actitud positiva y alegre ante todas las cosas que se me presentan. Soy madre, hija, hermana y jefa, quien lidera a todo el equipo de ventas del diario La Prensa.

¿Cómo nace María Antonieta?

Al ser diagnosticada con cáncer de mama fase 2 en octubre de 2017, necesitaba expresarme de alguna forma y decidí, en una madrugada, abrir una cuenta de Instagram bajo un nombre que no fuera el mío, pues guardo la privacidad de mis redes. Puedes darte cuenta en las primeras fotos que me tapo los ojos o salgo de espaldas para que no supieran que era yo, pero eso no duraría mucho tiempo.

Esa misma noche también decidí el nombre, En los Zapatos de María Antonieta y esto se debe a varias razones, la primera es que mi madre tuvo como primera opción este nombre, pero sabiamente lo cambió, pues sabía que mi apodo de escuela sería Toña y decidió llamarme Ismarí. Y la segunda razón es por la pasión que le tengo a los zapatos y esto se resume en el caminar de María Antonieta en este proceso.

¿Qué has aprendido de María Antonieta?

He aprendido muchas cosas, pero hay dos fundamentales: la primera es darme cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, porque siempre pensamos que nada nos pasará y no es así. El cuerpo humano es una maquinaria perfecta, pero que en algún momento se va a descomponer y cada vez esto pasa más, y muchas veces le sucede a personas que están muy cercanas a ti.

Todo esto me llevó establecer prioridades y ellas no son en torno al trabajo. El trabajo debe convertirse en un hobby, la prioridad son tus hijos, tu esposo, tu familia y amigos, quienes te acompañan cuando tienes una experiencia como esta. Y la segunda lección, es que otros también tienen necesidades y me he podido acercar a las necesidades de los demás. No tenía idea del impacto que el blog tendría al simplemente escribir una palabra de aliento y tener una actitud positiva. Puedo decir que María Antonieta me dejó una misión y creo que soy afortunada porque no todos tienen la bendición de descubrirla durante la vida.

Lee más en En los Zapatos de Ismarí Pimentel.