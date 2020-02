La leucemia y la artritis son hoy controlables gracias a la biotecnología

LA CIENCIA, A FAVOR DE LA SALUD

La medicina moderna ha mejorado la expectativa de vida de pacientes con ciertas enfermedades que, en el pasado, no contaban con tratamientos farmacológicos para atenuar su curso, y mucho menos ser curadas.

Prueba de este avance se dio a conocer en mayo pasado durante el Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica realizado en Chicago (Estados Unidos), en el que se señaló que los estudios sobre nuevas terapias dirigidas —que consisten en la personalización de tratamientos farmacológicos basados en la biología molecular y en la genética con el uso de medicamentos biotecnológicos— aumentan la esperanza de vida en pacientes con algún tipo de cáncer en la sangre, como linfoma no Hodgkin o leucemia.

Un fármaco biotecnológico es creado a partir de materia prima de origen biológico, es decir, que se obtiene de células vivas, y trae mejores resultados que medicamentos convencionales en ciertos casos.

Este paso positivo viene a darse en relación con el proyecto del genoma del cáncer, lanzado hace tres años, el cual trata de conocer cuáles son las alteraciones que se producen en el cáncer, y dicho estudio posibilita el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, dijo en una entrevista —durante un foro científico en salud celebrado en Cartagena (Colombia)— el doctor español en genética humana Javier Benítez Ortiz, director del Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Biotecnológicos

Los medicamentos biotecnológicos sí han revolucionado positivamente los tratamientos, sobre todo en los linfomas, así como leucemias, afirma la hematóloga Lineth López, del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La entrada de estos fármacos, desde la década de 1990, “ha marcado un hito en el tratamiento, ya que no son tóxicos y su beneficio combinado a la quimioterapia es superior”.

Sin embargo, las enfermedades hematológicas son algunas de las tantas condiciones de salud que se logran controlar gracias a estos medicamentos.

Salud pública La Caja de Seguro Social ofrece estos medicamentos desde hace más de 10 años a sus asegurados.







Estos fármacos también están indicados por organismos internacionales de salud en condiciones como artritis reumatoidea, psoriasis, lupus y la enfermedad de Crohn, agrega la farmacéutica Enma Pinzón, vicepresidenta de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá.

“Su uso ha dado ‘un antes’ y ‘un después’ de la artritis reumatoidea. Desde su uso han disminuido los problemas de deformidades y de discapacidad motora permanente, y han mejorado totalmente la calidad de vida de quienes la padecemos y usamos esos productos”.

La Caja de Seguro Social ofrece estos medicamentos desde hace más de 10 años a sus asegurados, afirma.