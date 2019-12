La lucha contra la hepatitis

La inflamación del hígado o hepatitis, a menudo, es causada por distintos virus (hepatitis A, B, C, D y E) que se transmiten de distintas formas y pueden producir una infección aguda o crónica, y hasta llevar a padecer cirrosis hepática, cáncer o la muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año 20 millones de personas se infectan con hepatitis E y 1.4 millón con hepatitis A. Ambas se contraen principalmente por ingerir comida o agua contaminada, por lo que, una buena higiene al preparar los alimentos, antes de comer y después de ir al baño (lavado de manos), así como un adecuado suministro de agua potable, son esenciales para su prevención. La hepatitis E también se puede transmitir a través de sangre contaminada.

La hepatitis B se transmite por contacto sexual, así como a través de transfusiones de sangre y por vía perinatal (de madre a hijo).

Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E causan infección e inflamación del hígado, que puede llevar a una enfermedad severa, y hasta la muerte.







Al respecto, el doctor Juan Miguel Pascale, investigador del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), menciona que en Panamá preocupan los grupos de riesgo, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres. En Panamá hay una prevalencia de hepatitis B de 0.3% en la población general, pero entre homosexuales es de 3.7%, y entre la población de origen chino, 13% (en Asia es muy común).

Por otro lado, la OMS estima que en América Latina y el Caribe hay entre 7 y 9 millones de adultos infectados con hepatitis C, pero en Panamá hay una baja incidencia de esta, que según el investigador, podría atribuirse a que la principal fuente de contagio es el uso de drogas intravenosas, y en el país esta modalidad no es tan común.

Existen pruebas que permiten evaluar la sangre de donantes. En la Caja de Seguro Social (CSS), indica Pascale, hay un sistema “muy sensible” que permite determinar, en fases tempranas, la infección de un donante con el virus de VIH o con hepatitis B o C.

Los adultos deben protegerse igual que de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. “Nadie lleva un letrero que diga ‘yo soy portador de VIH’ o ‘soy portador de hepatitis C o de sífilis’, dice Pascale. “Hay que protegerse, especialmente los jóvenes que están en busca del compañero ideal, porque en ese proceso pueden interactuar con muchas parejas. Además, estamos muy mal en educación sexual. Cuando ves niñas de 12 o 13 años embarazadas, es porque están teniendo sexo desprotegido”.



CONSEJOS DE LA OMS

La prevención depende del tipo de virus, pero se pueden aplicar medidas básicas, como una buena higiene, comportamiento sexual seguro, evitar el contacto con sangre infectada y con agua y alimentos contaminados.

• Consulte a su proveedor de salud sobre la disponibilidad de vacunas contra hepatitis A y B. Panamá tiene estas vacunas en su esquema de inmunización.

• Las hepatitis B, C y D se contagian por la sangre, semen y otros fluidos corporales. Asegúrese de que utilicen instrumentos esterilizados si se va a tatuar o hacerse un piercing. Use los preservativos de forma correcta y consistente, no comparta agujas, navajas o cepillos de dientes. Si está embarazada, consulte a su médico sobre cómo prevenir la transmisión a su bebé.