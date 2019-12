10 mitos de la quimioterapia

QUMIOTERAPIA

1- La quimioterapia es veneno.

Falso. El motivo principal de emplear quimioterapia es acabar con células cancerígenas, con crecimiento rápido y sin control. Dentro del armamento para combatirlas tenemos quimioterapia convencional, que elimina células malas, pero en ocasiones puede afectar células buenas. Con el advenimiento de la inmunoterapia y fármacos diana (es decir dirigidos específicamente solo a las células con cáncer), es posible atacar estas células, sin causar estragos en las buenas. Cada vez hay más drogas que se están estudiando y empleando con este propósito para disminuir la toxicidad, logrando un tratamiento efectivo y seguro.



2- Si un familiar o amigo tuvo mala experiencia con la quimioterapia, a mí también me irá mal.

Falso. Según el tipo de cáncer, la intensidad de la quimioterapia puede ser muy fuerte o no. Es importante entender que cada paciente es único, con características en común, pero con otras grandes diferencias relacionadas a la persona y/o el cáncer (como estadio, presencia o no de metástasis, el estado general de la persona, otras enfermedades que puedan hacer más frágil al individuo y características genéticas y/o moleculares del tumor). Por lo tanto, no es correcto generalizar las experiencias de todos.

3- Los tratamientos naturistas son más seguros que la quimioterapia.

Falso. La medicina convencional recetada por médicos idóneos es 100% más predecible que la medicina naturista (remedios caseros, factores de transferencia, vitaminas, moringa, noni, el agua del río Jordán, etc, etc). La principal razón es que ninguno de estos ha sido sometido a estudios clínicos que puedan predecir exactamente la toxicidad que causan relacionado a la dosis, ya sea dañando la función del hígado, el riñón, la sangre e incluso provocar progresión del cáncer.

La quimioterapia, a pesar de tener componentes de plantas medicinales, ha sido probada primero en estudios clínicos, con predicción de posibles efectos tóxicos basados en las dosis indicadas y finalmente regulados por entidades americanas y europeas. De no ser así, el paciente debe ingresar de manera voluntaria en un estudio clínico controlado para poder garantizar su seguridad.



4- La quimioterapia provoca que se caiga el cabello.

Depende. Según la intensidad de la quimioterapia esto puede o no ocurrir. Actualmente hay muchos esquemas que no provocan la caída del cabello; aunque se dé por vena o por medio de quimioterapia oral.

5- La quimioterapia siempre da náuseas y vómitos.

Falso. Hay varios momentos en que el paciente puede experimentar estos síntomas antes, durante y posterior a la quimioterapia. Los médicos sabemos qué esperar de cada droga, pudiendo indicar otros medicamentos que contrarresten estos efectos. También hay algunos tratamientos que no provocan náuseas. Se recomienda siempre tener comunicación abierta con su médico para que le explique si debemos esperar o no algún síntoma.



6- Si tengo metástasis (cáncer a distancia del encontrado original), o una enfermedad en estados avanzados, la quimioterapia no me funcionará.

Falso. Hay varias intenciones al dar tratamiento. El norte es siempre brindar calidad de vida, y puede lograrse por medio de la medicina curativa o paliativa. El entendimiento del cáncer ha avanzado tanto y por ello enfermedades que antes eran detectadas en estadios avanzados tenían pronósticos muy malos a corto plazo, pero hoy en día estas personas pueden vivir muchos años más y con excelente calidad de vida; esto es la medicina paliativa.



7- La quimioterapia es mejor si se usa con vitaminas.

Depende. Las vitaminas son diariamente asimiladas por nuestro cuerpo, cuando se tiene una dieta saludable y balanceada. Sin embargo, se puede suplementar con algunas vitaminas, lo que no se puede es sustituir el tratamiento tipo quimioterapia poniendo en peligro la vida por no recibir un tratamiento adecuado. No permitan a aquellos que se aprovechen de estos momentos de debilidad, ofreciendo curas milagrosas, provocando pérdida de tiempo y daño irreparable.



8 Si uso quimioterapia puedo exponer a mi familia.

Falso. La familia siempre es un apoyo fundamental en la superación del cáncer, es innegable la compañía de nuestros seres queridos en estos momentos. Algunas recomendaciones luego de ciertos tratamientos convencionales es al menos 24 horas terminadas las infusiones de algunos medicamentos tener cuidado con la manipulación de secreciones (heces, orina, sudoración) porque el cuerpo está metabolizando y desechando los productos de la quimioterapia; es un principio que también aplicamos al personal de salud para la bioseguridad. Recordar que no todas las quimioterapias son iguales, muchas no tendrán que tener estas precauciones. Converse con su médico.



9- Los pacientes de quimioterapia deben usar mascarillas para no contagiarnos de sus infecciones.

Falso. Al contrario, debemos cuidarlos de no contagiarlos con nuestras enfermedades y tomar precauciones de no visitarles resfriados, no toser en frente de ellos, evitar lugares con aglomeraciones, entre otros.



10- Si mi médico me indica además de quimioterapia la radioterapia, mi enfermedad es peor.

Falso. La radiooncología es una disciplina que puede ser curativa, paliativa (busca aliviar síntomas y dolor) o adyuvante (es parte del esquema de la quimioterapia planeada). Tiene diferentes indicaciones, dosis, efectos esperados, efectos adversos y lo importante es saber que es un arma más en la lucha contra el cáncer.

(La autora es especialista en medicina interna y hematología, y atiende en el servicio de Hematología del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid y en el Centro Hemato Oncológico de Paitilla. Correo: linethlopez.hema@gmail.com)