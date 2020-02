Rebecca Eisenmann publica su libro 'Verde y rebelde'

UN CAMBIO DE VIDA

El camino por una existencia más saludable empezó para Rebecca Eisenmann con su primer embarazo, en 2011. Después de tener a su hija Selah, sintió una gran curiosidad por el tema, tanto que estudió en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York.

Eisenmann, quien espera su segundo retoño para este mes de julio, ha publicado su libro Verde y rebelde.

'Nunca confiaría ni recomendaría alguna página que recetara una dieta milagrosa': Rebecca Eisenmann







UN CAMBIO DE ESTILO

-¿Cómo fue el proceso de recopilar información?

Es una recopilación de información que hice durante dos años por medio de varias bibliografías, libros, estudios y siempre buscando ese buen feeling intuitivo que te dice “esto hace sentido”.

-Dentro de las recetas que presentas, ¿todas son creaciones propias?

No hay colaboraciones, a excepción de la de mi esposo y cuñada que siempre han estado activos conmigo en la cocina. Busqué ‘recetas’ que cree yo o que fueron inspiradas por platos no tan sanos y fui reemplazando ingredientes hasta obtener algo que me gustara comer y fuese nutritivo a la vez.

-En internet, hay páginas que ofrecen dietas milagrosas, ¿cuán confiables son?

Nunca confiaría ni recomendaría alguna que recetara alguna dieta milagrosa, porque las dietas no funcionan. Solo funciona un cambio de estilo de vida y razonamiento tras nuestras compras, además de activar nuestra preparación de comida en la cocina. Cada cuerpo es un mundo, en mi libro hablo sobre la bioindividualidad. Una dieta no sirve para todos, tenemos diferencias y debemos reconocerlas y respetarlas.

-¿Cuándo una página de salud es válida?

Su validez recae en que la página busque educar, más que vender. Busque generar cuestionamiento crítico entre sus lectores, más que darles respuestas y promesas.

"El panameño, en general, está muy consciente de la importancia de sus tierras y su capacidad de producir": Rebecca Eisenmann









PAZ AL COMER

-¿Cuál ha sido el mayor cambio que has experimentado desde que hiciste un cambio en tu vida?

Ha sido el de conocer a mi cuerpo, escucharlo y amarlo. Hoy siento mucha paz al comer. No siento remordimiento ni inseguridad ni esa relación amor-odio de querer y no poder comer tranquila. Tengo la confianza de saber y entender qué estoy comiendo y qué le estoy poniendo en el plato a cada integrante de mi familia.

-Háblanos del concepto de verde y rebelde.

Desde chiquita buscaba cuestionar a la autoridad si no me resonaba algo o tenía sentido, y me apasionaba por luchar por temas que tenían que ver con justicia. La palabra verde salió a relucir por el tema de lo natural, y porque uno de los primeros cambios que hice fue comenzar a tomar jugos verdes y comer más vegetales y hojas verdes oscuras. Con eso vi un cambio radical en mi estado de salud y energía.

-¿La sociedad panameña es verde y rebelde?

El panameño, en general, está muy consciente de la importancia de sus tierras y su capacidad de producir, y a la vez del deterioro constante que hay en el estado de salud de la población. Gran parte de la sociedad está abierta a cuestionar, y hay un interés por apoyar a la producción local y de temporada, comprar vegetales y frutas orgánicas, comprar huevos y pollos de patio y apreciar las cosas artesanales. Hay un movimiento fuerte de personas, muy educadas, que solo necesitamos unirnos para influir aún más en la sociedad. Necesitamos propagar educación. Es la mejor herramienta.