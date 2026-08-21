1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales están colapsadas en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro Juan Carlos Navarro calificó la situación como una ‘verdadera crisis nacional’ y advirtió que muchas de estas instalaciones están aguas arriba de potabilizadoras.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) identifica 1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas en todo el país, una situación que el titular de la institución, Juan Carlos Navarro, calificó como una “verdadera crisis nacional”.

Navarro reveló la cifra este martes 18 de agosto durante la sustentación del presupuesto de Miambiente para 2027, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no precisó cuántas plantas en total hay en el país.

“Estamos ya en proceso de enfrentar este reto, de ordenar estas 1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales que están colapsadas a nivel nacional”, afirmó.

Según el ministro, el problema se extiende por todo el país. Aseguró que “no hay un solo distrito, no hay un solo circuito en el que no hayan plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas”.

Entre las situaciones más críticas, debido al riesgo que representan para las fuentes de agua destinadas al abastecimiento de la población, Navarro mencionó en la Comisión de Presupuesto que hay 17 plantas ubicadas aguas arriba de plantas potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Consultada posteriormente sobre este punto, Marylin García Paredes, directora de Verificación del Desempeño Ambiental de Miambiente, precisó que el ministerio ha identificado 24 sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR), entre plantas de tratamiento y tanques sépticos, ubicados aguas arriba de tomas de agua destinadas al abastecimiento de la población y con potencial afectación sobre las fuentes hídricas.

De acuerdo con García Paredes, estos 24 sistemas están distribuidos de la siguiente manera: 11 en Panamá Oeste, siete en Panamá Norte, tres en Panamá Metro, dos en Los Santos y uno en Colón. La funcionaria no precisó la ubicación exacta de cada sistema.

“Todas las quebradas y ríos del país están contaminados”, sostuvo el ministro al describir la situación ambiental que, según dijo, heredó la actual administración.

Las primeras plantas que serán atendidas

Miambiente y el Idaan están preparando un plan de trabajo para atender el problema.

La primera prioridad serán las 17 plantas ubicadas aguas arriba de potabilizadoras del Idaan. La segunda son 117 plantas que habían sido aceptadas por el Idaan para su administración y que también están colapsadas.

Como tercera prioridad se contemplan otras instalaciones ubicadas en ríos de importancia demográfica y económica, entre ellas las que afectan la cuenca del río Pacora.

Navarro remarcó que el plan todavía está en elaboración y que la intención es comenzar las primeras intervenciones antes de que termine 2026.

El costo de recuperar las plantas todavía no está definido

El ministro reconoció que todavía no existe una estimación del costo total de recuperar y operar las instalaciones.

Explicó que el problema no se limita a repararlas, pues su funcionamiento requiere personal técnico, energía eléctrica, químicos, bombas y mantenimiento permanente.

El costo de mantener una planta de tratamiento también puede ser elevado. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, detalló que esa institución tiene 41 plantas de tratamiento bajo su responsabilidad. Como ejemplo, mencionó la planta de tratamiento de aguas residuales de Altos del Lago, en la provincia de Colón, cuyo mantenimiento tiene un costo mensual de unos $23,000, lo que representa alrededor de $276,000 al año.

Sostuvo que para poner las 41 plantas en óptimo funcionamiento se requiere una inversión de $30 millones y que, una vez recuperadas, su operación y mantenimiento demandarían entre $3 millones y $5 millones anuales.

“Por más que haya el recurso, si no hay el personal técnico capacitado para poder administrar, dar mantenimiento y, a lo largo del tiempo, llevar esa planta, tenemos problemas”, advirtió.

Navarro atribuyó parte del problema a un modelo que se ha repetido durante las últimas tres décadas. Explicó que los promotores privados construyen las plantas, las operan durante dos años y posteriormente deben traspasarlas gratuitamente al Idaan. Sin embargo, sostuvo que en algunos casos la entidad no las acepta y, en otros, las recibe sin contar con los recursos suficientes para administrarlas, lo que termina provocando su deterioro y posterior colapso.

Algunos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que están bajo la administración del Idaan.

Este modelo también revela una dispersión de responsabilidades en el manejo de estas instalaciones. Mientras algunas plantas son construidas y operadas inicialmente por promotores privados, otras quedan bajo responsabilidad del Miviot, el Idaan u otras entidades. El desafío, además de recuperar las instalaciones, es garantizar que exista una entidad con los recursos y la capacidad técnica necesarios para operarlas y mantenerlas de manera permanente.

Menos recursos para inversión

El reto de recuperar estas plantas de tratamiento se presenta mientras Miambiente tendrá para 2027 un presupuesto de $89.8 millones, frente a los $134.6 millones solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto representa $44.8 millones menos de lo solicitado.

Además, cambia la distribución de los recursos. Para 2027, $57.9 millones corresponden a funcionamiento y $31.9 millones a inversión, de un presupuesto total de $89.8 millones. En 2026, el presupuesto fue de $89.9 millones, de los cuales $50.5 millones correspondieron a funcionamiento y $39.4 millones a inversión.

Navarro explicó que el aumento del gasto de funcionamiento está relacionado, entre otros factores, con el fortalecimiento del cuerpo de guardaparques y los gastos de alimentación, combustible, vehículos y equipos.

El ministro reconoció que la reducción de los recursos para inversión representa una limitación, aunque sostuvo que el presupuesto aprobado permite al ministerio trabajar.

“Nos duele en el alma cuando tenemos que reducir la inversión porque lo ideal, el presupuesto ideal para nosotros era un presupuesto con más inversión”, afirmó.

Miambiente prevé solicitar más recursos

El presupuesto de 2027 contempla $590,000 para la gestión integrada de 44 cuencas hidrográficas.

Navarro consideró que estos recursos permitirán iniciar el trabajo, pero anticipó que podrían ser necesarios créditos extraordinarios o transferencias de partidas para atender la descontaminación de los ríos y la recuperación de las plantas.

“Pienso que es casi una certeza que vamos a tener que solicitar más recursos en conjunto con el Idaan para el tema de las cuencas hidrográficas”, afirmó.

El ministro señaló que el monto necesario se podrá determinar con mayor precisión cuando el Idaan establezca cuánto costará recuperar y operar las plantas que están bajo su responsabilidad.

El costo de atender las 1,200 instalaciones identificadas como colapsadas todavía no está definido. Mientras tanto, Miambiente anticipa que necesitará recursos adicionales para avanzar en la recuperación de las plantas y de las cuencas hidrográficas.