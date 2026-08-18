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    Viabilidad

    34 empresas interesadas en rehabilitación de la Vía Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera

    El proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera tiene un precio de referencia de $606.5 millones y contempla una extensión aproximada de 42.5 kilómetros.

    Yaritza Mojica
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    34 empresas interesadas en rehabilitación de la Vía Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera
    Reunión de homologación del proyecto de mejoras a la vía Centenario y la autopista de Arraiján- La Chorrera. Cortesía

    Un total de 34 empresas constructoras mostraron interés en el proyecto de “Rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Autopista Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera”, que será licitado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

    +info

    Cinco cambios que traerá el proyecto de la vía Centenario y Arraiján-La ChorreraMOP licitará proyecto de más de $300 millones para ampliar la vía Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera

    El proyecto tiene un precio de referencia de $606.5 millones y contempla una extensión aproximada de 42.5 kilómetros. Esta será la tercera iniciativa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que se desarrolla bajo la modalidad de APP.

    La reunión previa y de homologación permitió a las empresas interesadas formular consultas y conocer detalles técnicos y administrativos del proyecto. De manera presencial participaron 23 personas, mientras que otras 37 lo hicieron de forma virtual. En total, 34 empresas contratistas participaron en el proceso.

    Adjuntos

    Homologacion proyecto via Centenario-Autopista Arraijan -La Chorrera.pdf

    El director de APP del MOP, Ramón Adames, destacó la participación empresarial y señaló que el proceso avanza hacia la presentación de propuestas.

    “Ahora estamos en el proceso de homologación. Se han acercado gran cantidad de empresas y de personas interesadas”, afirmó.

    Actualmente, la Vía Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera son dos corredores estratégicos para la conexión entre la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y el interior del país.

    La Vía Centenario cuenta con cuatro carriles y registra un tránsito de entre 37,000 y 44,000 vehículos diarios, mientras que la Autopista Arraiján-La Chorrera tiene seis carriles y moviliza entre 33,000 y 57,000 vehículos por día, dependiendo del tramo.

    34 empresas interesadas en rehabilitación de la Vía Centenario y la Autopista Arraiján-La Chorrera
    Tráfico vehicular en la vía Centenario. LP Elysée Fernández

    Según el pliego de condiciones, el proyecto de ampliación, rehabilitación y mantenimiento busca mejorar las condiciones de ambas carreteras, aumentar su capacidad y reforzar la seguridad vial.

    Adames explicó que la iniciativa contempla ampliar la Vía Centenario a tres carriles por sentido, mientras que la Autopista Arraiján-La Chorrera pasaría a cuatro carriles por sentido.

    También se prevé la modernización de importantes intercambiadores, entre ellos Tecal, Bique y Nicolás Solano, con el objetivo de mejorar la geometría vial, aumentar la capacidad de las vías y hacer más segura y eficiente la circulación.

    El proyecto incluye, además, la incorporación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), carriles reversibles y un esquema de operación y mantenimiento permanente bajo estándares de desempeño.

    Las obras se desarrollarán en los distritos de Panamá, Arraiján y La Chorrera, que abarcan 12 corregimientos: Ancón; Arraiján (cabecera), Burunga, Cerro Silvestre, Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte y Vista Alegre; y, en La Chorrera, Barrio Balboa, Barrio Colón, Guadalupe, Playa Leona y Puerto Caimito.

    En el caso de los trabajos de Rehabilitación del Puente Centenario, la entidad explicó que hacen parte del Convenio suscrito entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el MOP en junio de 2025 que están relacionados con la estructura del puente Centenario.

    Precisamente las actividades previstas para la rehabilitación y mantenimiento en el presente proyecto se limitan a la limpieza del sistema de drenaje superficial y garantizar la transitabilidad de los vehículos en este tramo.

    Acompañamiento técnico

    El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.

    Según el MOP, este apoyo busca fortalecer aspectos relacionados con la transparencia, sostenibilidad financiera, distribución de riesgos y viabilidad del proyecto.

    Con la culminación de la reunión de homologación, realizada el 14 de agosto, el proceso avanza hacia la presentación de propuestas. De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de cargos en Panamá Compras, el acto público está previsto para el 16 de noviembre de 2026.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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