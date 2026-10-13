Herrera concentra 20 de las 35 escuelas colapsadas tras el terremoto en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre dejó 35 centros educativos colapsados y otros 619 afectados, según el balance divulgado por el Ministerio de Educación (Meduca).

Los daños se distribuyen en cinco regiones educativas y comprometen la matrícula de 422 estudiantes en las escuelas reportadas como colapsadas.

Herrera concentra la mayor cantidad de centros educativos colapsados, con 20: 13 en Las Minas, seis en Los Pozos y uno en Ocú. En Veraguas se reportan siete, distribuidos entre Soná (tres), Santiago (dos), Las Palmas (uno) y Mariato (uno).

En Los Santos se contabilizan cinco centros colapsados: tres en Tonosí y dos en Las Tablas. También se reportan dos en Penonomé, provincia de Coclé, y uno en Chiriquí.

Regreso a clases será gradual

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, informó que el retorno a las aulas en el sector oficial será gradual a partir del miércoles 14 de octubre y que los centros deberán contar con la certificación correspondiente para reanudar las clases.

Meduca indicó que 209 profesionales, entre ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electromecánicos y personal de mantenimiento, participan en las inspecciones para determinar las condiciones de las instalaciones. Las evaluaciones continúan para establecer el alcance de los daños y definir cuáles centros pueden operar de forma segura.

Personas bajo carpas instaladas en Tonosí, Los Santos. LP/Alexander Arosemena

En cuanto a los centros educativos particulares, el ministro hizo un llamado a los directivos de los 894 planteles del país para que velen por la seguridad de sus aproximadamente 140 mil estudiantes y 11 mil docentes.

También los instó a adoptar modalidades flexibles para dar continuidad al proceso de enseñanza, según las condiciones de cada centro.

Sinaproc reporta 7,480 personas afectadas

En su balance con corte a las 10:00 p.m. del lunes 12 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabilizó 2,164 familias afectadas, equivalentes a 7,480 personas, en nueve provincias.

De ese total, 506 familias perdieron por completo sus viviendas; otras 507 reportaron daños moderados, 776 daños parciales y 375 daños leves o menores.

El informe también identifica a 31 mujeres embarazadas y 290 personas con discapacidad entre la población afectada.

Números de emergencia: 311

Centro de Atención Ciudadana · Sinaproc 520-4426

Bomberos 103