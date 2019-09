Alcalde Fábrega sobre contratación directa por $3.8 millones: 'Aquí no hay ningún negociado'

José Luis Fábrega, alcalde de la capital, justificó este miércoles 11 de septiembre la contratación directa por $3.8 millones, para las celebraciones de Navidad.

Según el alcalde, este proceso se hizo de manera "completamente transparente" y "matemáticamente" es $100 mil dólares menos que lo destinado el año pasado durante la administración del entonces jefe del distrito de Panamá, José Isabel Blandón.

Indicó que están incluyendo al menos 10 corregimientos que "en el pasado" dejaron por fuera. Y además, dijo, habrá "más amenidades".

Entre esa "amenidades" mencionó un pista de patinaje sobre hielo, el cine en tu barrio, juegos temáticos, "en fin, un paquete entero ofertado que es muy superior", dijo a Telemetro.

"Ustedes los medios, que lo van a estar grabando, se van a dar cuenta de que aquí no hay ni un secreto ni morbo ni ningún negociado en este contratación directa", sostuvo.

La Alcaldía recurrió a esta contratación excepcional con la empresa Stereo 5000, que según el Registro Público tiene como presidente al artista Ricardo Gaitán.

"Es una empresa que tiene más de 40 años, que es Stereo 5000 de Gaitán Brother, del papá de los Gaitán", dijo Fábrega.

"Preferimos que nos critiquen haciendo algo transparente, algo honesto y algo que los números no mienten, y muy superior en cuento a espectáculo, a que hubiéramos utilizado el método de contratación y que el tiempo no hubiera dado y que no hubiéramos hecho absolutamente nada", añadió.