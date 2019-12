Analizan el uso de la ciudad hospitalaria

SALUD PÚBLICA

Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) todavía no definen el plan médico- funcional de la ciudad hospitalaria, pero son conscientes de que el proyecto impactará al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y al Hospital de Especialidades Pediátricas, pues tendrán que reubicar equipos y recurso humano.

El director de la CSS, Estivenson Girón, expresó que buscan utilizar en forma eficiente el recurso humano para brindar una atención de calidad a la comunidad que demanda el servicio. “No podemos estar duplicando funciones, porque eso no lleva a la eficiencia que queremos”, dijo.

Agregó que con organismos como la Universidad de Panamá y la Organización Panamericana de la Salud están tratando de definir la utilización que le darán a la megaobra, valorada en $517 millones.

En tanto, el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, explicó que esta semana se reunieron con Girón y el presidente Juan Carlos Varela, para evaluar el estatus de esta obra.

Terrientes explicó que la propuesta del director de la CSS es volver al contrato original que se firmó en la pasada administración, porque este se desvirtuó durante la construcción con adendas y documentos que no tenían el respaldo de la junta directiva.

No obstante, Terrientes no especificó el número de modificaciones que se realizó al contrato original, pero dijo que uno de los más sobresalientes es el cambio del material que se emplearía para la edificación de las paredes, porque el contrato original señalaba que serían bloques, sin embargo, se usó gypsum.

Por su parte, Girón reiteró que seguirán con el proyecto y solicitarán a la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) cumplir con el contrato inicial.

Añadió que por el desarrollo de esta obra se ha pagado hasta el momento la suma de $200 millones, de los $517 millones que vale la construcción.

Insistió en que la idea es buscar la viabilidad para que la obra beneficie a los asegurados.

Mientras, desde la empresa constructora FCC se informó de que están abiertos los canales de diálogo con las autoridades de la CSS para que el proyecto culmine exitosamente.