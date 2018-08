Seleccionan al primer grupo de becarios tras inicio de relaciones diplomáticas con China

Un grupo de 18 jóvenes panameños se convirtió esta semana en la primera generación de becarios tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Panamá, el 12 de julio de 2017.

Los jóvenes, que comenzarán a viajar a fines de mes hacia universidades del gigante de Asia, para cursar carreras de pregrado y posgrado, fueron presentados y homenajeados en un acto que tuvo lugar el jueves 16 de agosto.

Frederic Quiel es becario y fue uno de los oradores. Ante un salón repleto de personas y evidentemente nervioso, agradeció a la embajada por permitirles ir a uno de los países con mayor desarrollo económico y mejor educación a nivel global. "Es un sueño que se está haciendo realidad para nosotros. Este es un ejemplo de uno de los beneficios que Panamá ha obtenido al iniciar relaciones con China. Imaginemos cómo será esto a largo plazo", expresó.

Lo protocolar

Expandir Imagen

La directora general de Política Exterior de la Cancillería, Nicole Wong, manifestó que este grupo de estudiantes forma parte de un hito en la relación bilateral, como la generación que a su retorno, traerá a Panamá nuevas áreas de desarrollo para el futuro del país".

Asimismo, destacó el hecho de que ya están en Panamá los seis estudiantes chinos que fueron becados por el Programa de Movilidad Estudiantil del Programa Panamá Coopera que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, cursando estudios de mercadeo, comercio internacional, filología y economía por un semestre en universidades locales.

El embajador de la República Popular China en Panamá, Wei Qiang, hizo votos porque los becarios salgan adelante en China y terminen siendo, como lo dijo el presidente, Juan Carlos Varela, estupendos embajadores de Panamá donde quiera que vayan.

Wei hizo un paralelismo con su juventud, al recordar que hace 35 años se embarcó en un viaje similar como becario de su país, hacia la Escuela Diplomática de Madrid, España, y hoy sigue profundamente agradecido de aquel viaje de estudios, de las amistades cosmopolitas que hizo y de la experiencia única que vivió, de imponderable valor para el acervo cultural y profesional de toda persona.

Aunque dijo a los jóvenes panameños estar seguro de que vencerán cualquier barrera que encuentren, los exhortó a no subestimar los desafíos. Se percatarán de pronto que hasta la misma comida china allá puede saber distinto a lo que sabe acá -afirmó-, y no hablemos de las barreras de idioma y la distancia de la casa, de la patria.

Las historias

María Fernanda Icaza ha sido beneficiada por segunda vez con una beca en China. Fue admitida en la University of Internacional Business and Economics de Beijing, luego de haber estado cinco años cursando una licenciatura en Economía Internacional y Comercio.

"Me encuentro muy agradecida con China por haberme otorgado una beca completa (...). La oportunidad de ser formados profesionalmente en una universidad en China no la obtienen muchos (...). Ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros pulir ese diamante. La carrera no será fácil, habrá que hacer cambios, modificar hábitos, aprender nuevas cosas, compartir con nuevos amigos (...). Lo que encontrarás tal vez no sea tu estilo de vida, pero aprenderás que hay otras maneras de aprovechar tu vida, bajo otros puntos de vista. Habrá momentos en que extrañes lo que ha sido tu vida en Panamá, pero al final del camino encontrarás que todos los sacrificios que has hecho para ser un egresado de una universidad de China valen la pena.(...) Estoy segura de que este grupo será insigne para las futuras generaciones en intercambios educativos Panamá-China", afirmó.

Ricardo Bazán tiene 18 años y tras graduarse de bachiller en Ciencias en el Instituto Justo Arosemena aspiraba a concursar para una beca internacional. Sin embargo, reconoce que fue su papá quien lo motivó a aplicar para ir a China y quien comenzó el papeleo.

Su expectativa inicial es poder aprender suficiente mandarín para cuando vaya a estudiar la carrera. Está consciente de que va a ser un poco complicado, pero no imposible, y afirma que, gracias a que hace unos años estuvo estudiando japonés, la tarea de aprender el idioma podría ser menos difícil.

Este joven capitalino aplicó para estudiar biotecnología, a fin de prepararse para la creación de curas para enfermedades y vacunas.

Anoche acompañé al Embajador @weiasecas a despedir a 18 estudiantes panameños que han sido becados por el Gobierno de la República Popular China para estudiar sus licenciaturas, maestrías y doctorados #PanamaChinapic.twitter.com/1MhgBKOejZ — Nicole Wong (@WongNicoleA) 18 de agosto de 2018

Emaiti Samudio Vinda también tiene 18 años y vino de Chiriquí. "Yo escuché que estaban recibiendo las hojas de vida y mi familia me dijo 'inténtalo'. Hice todo de un día para otro y me vine para Panamá toda nerviosa (...) Te preguntan cualquier cantidad de cosas que ni siquiera esperaba. Al final me llamaron y me dijeron que había sido seleccionada. Todavía no me lo creo", relató esta chica de Puerto Armuelles que se graduó en el Colegio San Agustín.

Como Bazán, su primer objetivo es aprender el idioma, porque sabe que le abrirá muchas puertas cuando regrese. Lo segundo, añade, es aprender sobre la cultura y sobre la gente, y venir con su título de ingeniera industrial.

Lo político y lo cultural

Expandir Imagen

El embajador Wei aprovechó el momento para resaltar que hace 40 años China apuntó un hito histórico, cuando a partir de 1978 se embarcó en una política de reforma y apertura. Gracias a dicha política, remarcó, China se ha encontrado con el camino de desarrollo más idóneo a sus propias circunstancias nacionales, lo que se ha dado en llamar el camino del socialismo con peculiaridades chinas.

Se trata, dijo, de " un camino que ha permitido que el país en vías de desarrollo más grande y más poblado del mundo haya logrado en menos de medio siglo lo que quizás otros países se tuvieron que demorar varios siglos en conseguir, en términos del desarrollo socioeconómico, erigiéndose China hoy en la segunda economía más grande del mundo y viéndose librados de la pobreza nada menos que 700 millones de chinos, una contribución superior al 70% a la tarea de erradicación de la pobreza a escala mundial".

Aseguró que China mantiene su decisión de seguir por el camino de reforma y apertura, de inserción e integración cada vez más profunda con el resto del mundo, en aras de contribuir a la mejora de la gobernanza global. Para ello, explicó, el presidente Xi Jinping impulsó el objetivo de la "iniciativa franja y ruta", destinada a afianzar la interconectividad mundial como un esfuerzo mancomunado de los miembros de la comunidad internacional por alcanzar una prosperidad compartida.

"Uno de los componentes esenciales de dicha iniciativa (...), no cabe duda que es la cooperación internacional en materia educativa. En este sentido, la embajada abriga la mejor disposición de trabajar siempre en estrecha colaboración con las autoridades panameñas para empujar dicha cooperación como una de las áreas de mayor prioridad en nuestra agenda bilateral, una agenda claramente sustentada sobre esa visión compartida entre nuestros líderes, de apertura, de conexión, de comunicación, de globalización, de comunidad de intereses y de destino entre todos los ciudadanos de nuestro planeta", aseguró.

El acto cerró con presentaciones culturales y demostración de la escritura china.

También participaron Amado Cerrud, presidente de la Asociación Panameña de Profesionales egresados de Taiwán, e Iván Montañez, director de la Asociación Panameña de Profesionales egresados de China, quien explicó que el programa comenzó hace 12 años, cuando fueron cuatro los elegidos para estudiar en China.

"Los felicito por dar ese paso. Son líderes y allá no solo representan a Panamá, sino el sueño de esas nuevas relaciones con China", expresó a los nuevos becarios.