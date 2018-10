Comisión de Educación debate sobre el PRAA

Este martes 9 de octubre se inició la discusión en primer debate de la iniciativa que busca modificar el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), tema que ha generado controversia entre los gremios magisteriales.

Precisamente, dirigentes docentes participaron, la mañana de este martes, en la etapa de consultas, que se realizan en la comisión de Educación de la Asamblea, la cual es presidida por el diputado Rubén Frías.

Frías dijo que, de un conversatorio anterior salieron interrogantes "muy interesantes". Por ello "es importante que los nuevos educadores escuchen a los antiguos educadores sobre el pro y el contra del PRAA", agregó el diputado.

C. EDUCACIÓN | Con el propósito de poder realizar la devolución de las aportaciones realizadas por educadores que no reúnan o completen los requisitos para acceder a las prestaciones económicas que establece el PRAA, ha sido aprobado en 1er. debate Proy. de Ley No. 691. #ANPMApic.twitter.com/HSruiBE5zr