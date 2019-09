Director del Idaan revisaría tarifa de agua; habla de sectorizar cobro

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Guillermo Torres, presentó hoy su plan de trabajo 2019-2024, el cual se enfoca en brindar un servicio de "calidad" y recuperar la "capacidad institucional". El tema más relevante fue la posible revisión de la tarifa, la cual variaría por zonas o sectores.

Su propuesta pasa por recuperar el funcionamiento de las 56 plantas potabiizadoras del país, así como 602 pozos perforados y acondicionar las redes de acueductos y alcantarillados existentes en todas las regiones.

Entre las plantas potabilizadoras a la que le dará prioridad se encuentran la Federico Guardia Conte, en el corregimiento de Chilibre, la cual produce 250 millones de galones diarios para los distritos de Panamá y San Miguelito. En estos dos distritos habitan 2 millones de personas, casi la mitad de la población de Panamá.

Torres se refirió al tema del ajuste tarifario y reconoció que hay que "revisar" la tarifa, pero cualquier cambio se aplicará de forma "sectorial" debido a que hay áreas donde llega el agua las 24 horas del día y en otras no.

Torres descartó cualquier tipo de privatización en el Idaan. "Esa palabra no está en mi diccionario", puntualizó.

Una de sus primeras peticiones al Departamento de Cobros de la entidad fue disminuir la mororidad a la mitad. Las deudas se elevan a $88 millones, incluyendo a clientes residenciales y comerciales en todas las provincias de Panamá.

La meta de Torres es que a seis meses que culmine la administración del presidente, Laurentino Cortizo (2024), la población de todo el país pueda contar con un servicio eficiente.

"Esa es mi meta y yo pienso en grande. Si yo recibo todo el apoyo del Ejecutivo y si no me fracturan más el Idaan, lo lograré. Sino cumplo es porque no tuve apoyo", dijo Torres.