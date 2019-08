Facultad de Medicina de la UP, alerta ante iniciativa legislativa

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, hizo un llamado a todos los médicos del país a fin de defender la ley de certificación y recertificacion de los profesionales de la Salud.

En un comunicado que lleva su firma, el decano sostuvo que esta ley es esencial para garantizar la seguridad de la atención de los pacientes dentro del sistema de salud.

La alerta dada por Mendoza surge a raíz de que el diputado del Partido Revolucionario Democrático de la provincia de Colón, Mariano López, en un programa radial, anunció que uno de los primeros anteproyectos que presentará a la Asamblea Nacional será una iniciativa para revisar la Ley 43 de 21 de julio de 2004, la cual recibió una modificación en 2008.

En el video de la entrevista, la cual círculo por las redes sociales, el diputado colonense argumento que la idea de presentar las modificaciones se debía a que estaba viendo "que muchos médicos salen de las universidades y no se le permite ingresar al internado debido a que tienen que presentar un examen que algunos no pasan". Agregó que los jóvenes argumentan que no están preparados para pasar el examen y que esta prueba afecta tanto a médicos como a otro personal de salud, como a las enfermeras.

En ese sentido, Mendoza expresó que los médicos panameños no deben permitir que la Asamblea Nacional “que no ha hecho nada por la salud de los panameños le quite a nuestros compatriotas el derecho a ser atendidos por médicos bien preparados y competentes“.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, Orlando Quintero, expresó que se supone que el examen es para evaluar conocimientos básicos y generales que un médico debe tener para poder atender a los pacientes, que son seres humanos, no un maniquí.

Quintero indicó que la pregunta que se le debe hacer al diputado López es si dejaría que lo atendiera a él o alguno de sus hijos alguien que no pasa un examen elemental.

Además los que no pasan en la primera ocasión tienen la oportunidad de volver a repetirlo, agregó.

De hecho, los reportes de la Facultad de Medicina indican que el 99% de los estudiantes de esta facultad aprueban este examen en el primer intento.