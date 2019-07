Líderes que transforman la sociedad panameña

La visión del padre Benjamín Ayechu que Panamá tuviera una universidad particular cimentada en valores ha dado grandes frutos a nuestra sociedad, la que hoy requiere más que nunca de los mejores líderes para encaminar al país por el camino de la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la transparencia, la justicia social, la equidad y el emprendimiento.

La Universidad Santa María la Antigua (USMA) fue fundada el 27 de mayo de 1965, después de que el padre Ayechu y un grupo de ciudadanos de distintos sectores impulsaran la discusión y aprobación del Decreto Ley No. 16 del 11 de julio de 1963, que posibilitaba la educación superior particular en Panamá. Le correspondió entonces al sacerdote agustino llevar adelante esta gran tarea como rector, por lo cual promocionó y gestionó fondos para fundar la universidad y buscó las mejores mentes del país para que dirigieran la academia.

Se crea entonces una estructura académica que permite una formación integral con excelencia, que incluye no solo competencias específicas para la profesión que los jóvenes escogen, sino también en valores y competencias genéricas que le dan un sentido y una orientación al trabajo que cada egresado realizará como profesional, señala el actual rector de la USMA, ingeniero Juan Panells.

La oferta académica de la USMA de hoy, además de las licenciaturas, incluye doctorados, maestrías, diplomados e investigaciones. “La USMA se funda esencialmente para formar líderes que puedan transformar esta sociedad, en una sociedad más justa, más humana, más solidaria y con el mayor crecimiento económico”, agrega Planells.

Profesionales destacados

La USMA en este camino lleva 54 años y es una universidad renovada donde se fabrican líderes que transforman a la sociedad panameña y hoy los podemos encontrar dirigiendo instituciones del Gobierno, empresas y organizaciones diversas. Entre ellos podemos mencionar a Ilya Espino de Marota, recientemente escogida, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); Roberto Roy, director general del Metro de Panamá y miembro de la junta directiva de la ACP, y Juan Diego Vásquez, el diputado más joven de la asamblea y el más votado en los pasados comicios del 5 de mayo.

Más de 30 mil jóvenes han egresado de las aulas de la USMA que han cursado carreras en diferentes disciplinas en las seis facultades: Humanidades y Teología, Negocios, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas y Arquitectura y Diseño. Actualmente más de una decena de jóvenes usmeños están en la actividad política, algunos han sido elegidos alcaldes, diputados y otros ministros. Gabriel Silva, un joven abogado, es uno de los diputados que ocupa una curul en el hemiciclo legislativo del actual quinquenio 2019-2024.

Gabriel Silva - Abogado y diputado

Gabriel Silva tiene 30 años de edad, nació y creció en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá. Es una de las jóvenes promesas que propone y debate proyectos de leyes en la Asamblea Nacional en busca de transformar nuestra sociedad.

Nacido en un hogar donde adquirió principios y valores, dice que de su mamá aprendió el trabajo duro, la responsabilidad, ser estricto y austero; de su papá, la honestidad, transparencia, comportarse correctamente y estar siempre unidos.

Estudió la primaria en el colegio Saint Mary y gran parte de la secundaria en Academia Interamericana de Panamá, donde se destacó como líder estudiantil, apasionado por aprender, participó en clubes de debates, en el gobierno estudiantil y ganador de varios premios. Ingresa a la USMA, estudia Derecho y Ciencias Políticas ocupando el segundo puesto de la Facultad y el tercero de la universidad. Esto le permitió ganar una beca para estudiar un postgrado en esta casa de estudios superiores, en Docencia Superior.

¿Por qué elegiste estudiar en la USMA?

Fueron tres razones: Todos mis amigos iban a estudiar Derecho en la USMA o sus padres estudiaron en la USMA. Segundo, siempre escuchaba decir que era la universidad de mayor prestigio junto a la Universidad de Panamá para estudiar Derecho en Panamá. Cuando uno es graduado en esta universidad siempre es considerado por una firma de abogados para conseguir trabajo, te abre las puertas siempre. Tercero, te da la oportunidad de poder explorar actividades extracurriculares en lo que el estudiante desea. Te da la libertad de poder crear y participar en grupos y, lo más importante, tienes clases fijas, profesores, materiales y es una universidad acreditada.

¿Cómo fue tu vida estudiantil en la USMA?

Cuando estudiaba la licenciatura, me involucré en crear y participar en varias organizaciones en la USMA. En tercer año fui presidente de la Federación de Estudiantes y presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en la USMA. Junto a un grupo de jóvenes creamos una organización llamada Jóvenes Unidos por el Diálogo, que hace debates a nivel nacional y eso surgió en esta universidad. Estudiaba de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., y en la tarde me quedaba organizando eventos y conferencias. Estuve muy involucrado en la vida estudiantil de la USMA.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Mi primer trabajo fue en la multinacional Protec & Gamble. Ellos fueron a la USMA a reclutar personas, y así conseguí el primer empleo como asesor legal. Luego, la USMA me dio la oportunidad de ser docente a la edad de 23 años. Era un libro abierto para que yo creara una buena hoja de vida y lograr estudiar después en reconocidas universidades extranjeras.

¿Qué has hecho por Panamá?

Crear 'Jóvenes Unidos por el Diálogo', que ha crecido un montón y donde se da el intercambio de ideas entre jóvenes. Ser docente de ética, preparando a otras generaciones en principios legales, cómo ser buenos abogados y con valores.

Cuando fui asesor de la multinacional, estuve involucrado en temas de pro bonos y mentorías a jóvenes de diferentes colegios públicos y privados. Fui cofundador de la ONG Jóvenes por Panamá, que incide en la educación, y que además busca formar mejores docentes. Trabajé un rato en la embajada de Italia viendo temas de anticorrupción y otro tiempo con la diputada Ana Matilde en su despacho, en proyectos políticos públicos que han incidido en los jóvenes.

Gabriel Silva ganó una beca para estudiar en Oxford, Inglaterra, la maestría en Políticas Públicas y se enfocó en temas de anticorrupción, educación, economía y filosofía política. Con una beca Fullbright estudió Derecho Constitucional y Transparencia en Columbia, Estados Unidos.

Juan Planells - Ingeniero, docente y rector

Cuando el sacerdote Benjamín Ayechu, primer rector magnífico de la USMA, buscaba las mejores mentes para trabajar en la primera universidad particular y católica de Panamá, Juan Planells Fernández era en joven ingeniero civil por la Universidad de Panamá, ingeniero eléctrico por la Universidad de la Habana, Cuba, y Professional Engineer por la Florida State Board of Registration.

Le correspondió entonces ser parte de ese grupo de 33 docentes que formarían a los futuros profesionales panameños. “Yo fui uno de los primeros docentes de la USMA”, comenta Planells que durante el transcurso de su vida se ha dedicado a luchar para que haya una mejor calidad en la enseñanza y equidad en la educación panameña.

¿Quiénes fueron los primeros docentes en la USMA?

Fui uno de los primeros docentes. Por 35 años estuve de profesor catedrático titular de Análisis Estructural de la Escuela de Ingeniería Civil, después sin abandonar mi responsabilidad como docente, entré a la parte administrativa de la USMA; fui director de la Escuela de Ingeniería Civil, luego decano de la Facultad de Ciencias Naturales y después vicerrector.

Mi vínculo con la universidad desde su fundación fue muy íntimo. Después mantuve mi cátedra de Análisis Estructural, pero me dediqué a la práctica privada, a mis negocios y administración de empresas. Ahora regresé como rector de la Universidad.

¿Qué diferencia hay entre la USMA de ayer con la de hoy?

Muy distinto. No solo la universidad, sino la sociedad en la que vivimos. La sociedad es diferente, el cambio científico y tecnológico ha provocado un cambio total hasta en la manera de educar, y ese cambio es lo que caracteriza a la USMA renovada, que está más en contacto con los jóvenes que tienen unas capacidades desarrolladas en áreas virtuales y digitales.

Tenemos alternativas para que los estudiantes sientan que aquí se pueden desarrollar como persona y desarrollar sus capacidades para trabajar dentro del mundo que se exige. Un requisito que tienen que cumplir antes de graduarse es tener dominio del idioma inglés y también el dominio digital. A través de exámenes que aplican instituciones internacionales de certificación, nosotros podemos garantizar que esos muchachos graduados tienen esas capacidades y competencia.

La USMA se destaca por ser testimonio de la fe católica, la ética, los valores y promover una cultura humanística. ¿Cómo estos pilares ayudan a una sociedad ir por el camino correcto?

En Panamá podemos sentirnos orgullosos de todos los avances que hemos logrado en lo económico, somos líderes, pero tenemos grandes debilidades en lograr que ese crecimiento económico llegue a todos en el país. No hay una buena distribución en oportunidades para que todos participen, en ese sentido la USMA tiene que desarrollar valores de equidad, en todas nuestras acciones buscamos equidad, inclusión, solidaridad para poder suplir las necesidades de los que están más afectados en la sociedad.

Esa área que es de valores, la iglesia es una fuente de inspiración, siempre lo ha sido socialmente a través de sus encíclicas, a través de ellas propone sus normas, sus principios, sus recomendaciones, su vida, su orientación y por medio de sus pastores explican la doctrina social que es un aporte clave para lograr el bien común y no el interés individual o de grupo. Ese valor agregado lo tiene la USMA por estar vinculada a la Iglesia.

Ilse María Crócamo A. - Administradora y egresada de la primera promoción en 1970

Ilse María Crócamo fue una de las primeras egresadas de la USMA en el año 1970. Estudió Administración de Negocios y desempeñó su carrera profesional por 47 años en la Universidad de Panamá, donde dejó huellas. Fue directora de Recursos Humanos y lideró la propuesta de reestructuración de la unidad llevándola a ocupar su lugar en la organización. Presidió comisiones para actualizar manuales, instrumentos y guías técnicas permitiendo la certificación en la Norma ISO de Gestión de la Calidad, logrando con esto ser la primera Dirección de Recursos Humanos en certificarse en el sector público.

Incorporó la Dirección de Recursos Humanos en el sistema archivístico institucional como miembro y parte. Incluyó las áreas especializadas en salud y seguridad laboral en la gestión de Recursos Humanos. Conformó un equipo de trabajo con las competencias necesarias para desempeñarse como líderes en la gestión de recursos humanos. Logró que pasados 35 años, la Universidad de Panamá actualizara el Reglamento Interno de Carrera del Servidor Público Administrativo. Como miembro representante de la Universidad de Panamá en Conapred gestionó el programa de prevención de drogas para los servidores públicos administrativos.

¿Por qué eligió estudiar en la USMA?

La creación de la USMA en el año 1965 presentó una oferta académica innovadora con énfasis en la formación de profesionales idóneos con valores humanos para enfrentar los retos en la sociedad.

¿Cómo la formación integral y en valores de la USMA aportó a su desarrollo como profesional?

La formación integral y en valores de la USMA aportó a mi desarrollo como profesional no solo en lo ético, también en lo político y lo intelectual que contribuyeron al desarrollo de mi personalidad con proyección en las competencias laborales.

¿Por qué el joven de hoy debe estudiar en la USMA?

El joven de hoy debe estudiar en la USMA por su misión enfocada en la formación integral, que se complementa con las actividades deportivas y culturales. Se destaca la gran demanda laboral de sus egresados. Cuenta con docentes calificados. Su oferta académica responde a las realidades del mercado laboral y cuenta con infraestructuras dotadas con tecnología de punta, aulas y auditorios modernos.

Humberto Mena Torres, docente de mayor antigüedad en la USMA

Humberto Mena Torres es el actual decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la USMA y es uno de los docentes con mayor antigüedad en esta universidad.

Egresado como arquitecto de la Universidad de Panamá ingresó como docente en la universidad católica en 1979 cuando se abrieron varias cátedras y él ganó un par de ellas.

Su primera experiencia como profesional fue en la empresa privada, en la industria de la construcción en la empresa Holzer, luego en Díaz y Guardia. Trabajó para el Gobierno panameño y más tarde en la USMA. “He podido recorrer y cubrir varios campos en mi vida profesional”. Actualmente dicta las cátedras de Planeamiento Urbano y Regional y Diseño Arquitectónico, también dicta la clase de Metodología de Investigación Científica.

¿Cómo ha cambiado la USMA durante todo este tiempo?

La USMA se ha expandido y se ha renovado. Hay una serie de carreras tanto a nivel de licenciaturas como de maestrías de nivel superior, que le han dado fortaleza a la USMA de hoy para permitirse entregar estudiantes y profesionales mejor preparados a la sociedad.

¿Cuál ha sido el rol de la USMA a la sociedad panameña?

La USMA ha enviado periódicamente a la sociedad los mejores profesionales, bien calificados y además con un sello que lo identifica con las necesidades de la población, de aquella gente menos favorecida.

Todo es producto de la estructura de los estudios que se llevan a la universidad y se cursan estudios generales, entre otros aspectos, que le dan una mejor visión del mundo externo.

¿Por qué un joven debe estudiar en la USMA?

Precisamente porque los retos futuros son cada vez exigentes, la innovación y la tecnología son formaciones muchas más rígidas y más completas.

¿Cuente su experiencia en la USMA?

En la USMA mi experiencia ha sido variada. Desde director de la Escuela en la Facultad de Arquitectura y Diseño, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño cuando fue creada la misma.

Antes de eso fui decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, también director de Planificación, Secretario General de la USMA y director de Centro de Capacitación Científica y Tecnológica, que intenta darle una formación a los estudiantes en un campo que antes solo estaba vedado para áreas técnicas, que en la universidad se incorpora como un requerimiento a la demanda de la empresa privada que requiere una mano de obra más calificada y con mejor capacidad para interpretar sus exigencias diarias.

Renovada a las exigencias de hoy

Docencia, investigación y servicios son las tres funciones que está cumpliendo la USMA, de acuerdo al mandato del gran canciller de la Universidad, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, cuando propuso una “USMA renovada”.