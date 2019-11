Cierres parciales en el tramo puente de las Américas-Arraiján

Los días 14, 15, 16, 18 y 19 de noviembre se harán cierres parciales de los carriles internos de la carretera Panamericana en el tramo que comprende desde la entrada de Cocolí hasta el sector de Loma Cová, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas.

Estos cierres se realizarán en horarios nocturnos y son parte de las adecuaciones que realiza la empresa MECO para los trabajos de construcción del intercambiador vial en la carretera Panamericana (Howard), tramo puente de las Américas – Arraiján.

El cierre en sentido hacia el interior será de 10:00 p.m. a 12:00 a.m., y hacia la ciudad de 12:00 a.m. a 3:00 a.m.

Entre los trabajos que harán están la instalación de formaletas de voladizos, colocación de mallas anti-escombros y mallas anticaídas.

Este proyecto es uno de los seis intercambiadores -Cocolí, Panamá Pacífico, Loma Cová, Barriada 7 de Septiembre, vía Centenario y Burunga- que se contemplan construir como parte de los trabajos de ampliación de la vía puente de las Américas-Arraiján.