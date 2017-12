Minsa regula colocación de la vacuna contra la fiebre amarilla

A partir del próximo 11 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) solo colocará la vacuna de la fiebre amarilla a aquellas personas que tengan su boleto de reserva confirmado para viajar a los países en los que se pide de manera obligatoria esta vacuna.

Itza Barahona de Mosca, directora general de Salud del Minsa, señaló que la inyección solo será colocada a quienes se dirijan a Bahamas, Brasil, Guyana, Jamaica, Nicaragua y Nigeria.

Barahona de Mosca indicó que la medida se ha tomado en atención a que no hay dosis suficientes para colocar a todas las personas, independientemente de que viajen o no, y que el próximo cargamento de estas inyecciones no llega hasta el próximo año.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron en medio de la XLVII Reunión ordinaria de ministros de salud de Centroamérica y República Dominicana.