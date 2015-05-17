Parque de Paitilla se llama ‘Plaza de la Democracia’

El Consejo Municipal de Panamá decidió, mediante el Acuerdo No. 63, asignar el nombre “Plaza de la Democracia” al parque construido sobre un polémico terreno en Paitilla, en el corregimiento de San Francisco, que ya había sido bautizado por la pasada administración con el nombre de la exgobernadora de Panamá Mayín Correa.

La decisión se hizo pública en la Gaceta Oficial No. 27781-A, divulgada el pasado viernes 15 de mayo.

En el documento se precisa que el nombre es “en honor a Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, líderes de la democracia, que en 1989 fueron elegidos por el pueblo para gobernar el país en medio del régimen militar instaurado y de una grave crisis económica, social y política”.Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), se mostró satisfecho con la iniciativa y recordó que hace poco más de tres años, tanto él como Enrique de Obarrio habían propuesto el nombre de Guillermo Endara Galimany para esa área verde.

Troncoso indicó que el nuevo nombre es un merecido homenaje para el primer presidente y vicepresidentes elegidos por el pueblo después de la dictadura y la intervención estadounidense.“Lo consideramos justo, porque siempre deseamos hacer un monumento, sobre todo la Cruzada Civilista, para recordar ese movimiento que fue un sentimiento nacional”, dijo.

La obra, construida a un costo de $1.6 millón e inaugurada en 2013, giró alrededor de uno de los escándalos más llamativos de la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli y que fue conocido como “el caso del florista”.

La controversia se desató gracias al trabajo periodístico realizado por este diario, que evidenció que en 2011 la Autoridad Nacional de Administración de Tierras traspasó gratuitamente los 11 mil 495 metros cuadrados de este terreno al florista César Segura.

Las investigaciones de La Prensa concluyeron que uno de los verdaderos beneficiarios con el traspaso gratuito del terreno era el empresario inmobiliario Gabriel Gaby Btesh, en sociedad con Felipe Pipo Virzi, ambos empresarios vinculados con el círculo cercano al expresidente Martinelli. El florista era solo una “fachada”.Se intentó obtener una versión de la exgobernadora Correa, pero al cierre de esta edición no respondió.