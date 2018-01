Presentan paquetes de alojamiento para peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud 2019

El comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en enero de 2019 en Panamá, presentó los “ paquetes” de alojamiento y alimentación que estarán a disposición de los peregrinos que concurran a este evento.

Se trata de nueve paquetes, con precios entre $95 a $250, que incluyen el “kit de peregrino”, el transporte y el seguro médico.

El precio varía, dependiendo de la cantidad de entradas a los diferentes eventos que se desarrollarán entre el lunes 21 y domingo 27 de enero de 2019. En este último día se celebrará la actividad cumbre de la jornada: una vigilia y una misa campal con el papa Francisco.

El comité precisó que todavía no se ha abierto el periodo de inscripciones.

“El inicio formal será cuando el Santo Padre se inscribe como el primer peregrino en participar en la JMJ”, indicó el arzobispo José Domingo Ulloa este lunes en conferencia de prensa. Se desconoce aún en qué fecha se inscribirá el papa Francisco.

No obstante, se precisó que el cierre de inscripciones vía electrónica será el 17 de enero de 2019.

Eydín Solanilla, directora de Registro y Acogida de la JMJ 2019, precisó que los pagos se pueden realizar por tarjeta de crédito o transferencia bancaria, hasta el 30 de noviembre de 2018. Quienes paguen antes del 31 de julio, obtendrán un 10% de descuento.

Ulloa preciso que se establecerá un “fondo de solidaridad”, que será alimentado por los peregrinos.

“Cuando se inscriban, contribuirán con $12 más para permitir que otros jóvenes puedan tener la misma experiencia… Aquí la mentalidad es otra: contribuir para entre todos poder ayudar a otros, que eso no sea impedimento para no inscribirse, para no ver al papa”, agregó Ulloa.

Víctor Chang, secretario ejecutivo del comité organizador, precisó que continúa la búsqueda de familias de acogida. Hasta ahora, ya se han inscrito más de 50 mil, pero la meta son 250 mil.

“Lo que buscan los peregrinos es un espacio para dormir, para tomar una ducha y dejar su mochila”, indicó Chang.

“La experiencia que tenemos es que las familias de acogida no son suficientes. Hay que adecuar espacios en gimnasios, campamentos, salones… con buen baño, ducha”, agregó.

Chang también informó que se está negociando con las empresas de transporte público “para conseguir una tarjeta especial para los peregrinos”.